Incidente en La Meca: nueva información sobre la pareja de bangladesíes

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Incidente en La Meca: nueva información sobre la pareja de bangladesíes

De Arabia Saudita, Un incidente relacionado con la Masjid al-Haram en La Meca ha captado la atención pública. Tras los informes y debates en redes sociales, han surgido nuevos datos sobre dos ciudadanos de Bangladés. Según los medios, sus padres han declarado que estas dos personas no están casadas.

Esta información ha añadido un nuevo matiz a las discusiones sobre el suceso. Aunque inicialmente fueron mencionados como marido y mujer, las declaraciones de sus allegados indican la necesidad de aclarar este punto.

Además, se informa que la foto que circula en redes sociales en relación con el incidente no pertenece a estas dos personas. Esto significa que no toda la información que circula en Internet sobre el hecho puede aceptarse como un dato confirmado.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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