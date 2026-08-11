Arabia Saudita cambió la vida de un joven nepalí amputado de una pierna

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Arabia Saudita cambió la vida de un joven nepalí amputado de una pierna

Muchos seguramente recuerdan el famoso video que conmovió a millones de personas en Internet. Mientras las revueltas y los disturbios alcanzaban su punto álgido, un joven nepalí amputado de una pierna permanecía solo y sin miedo ante la entrada de una mezquita para protegerla. Su valentía y determinación se difundieron rápidamente por las redes sociales, convirtiéndolo en un verdadero símbolo de heroísmo.

Esta historia no pasó desapercibida, ni para los usuarios de Internet, ni para las personas generosas conocidas por sus buenas obras, ni para el Gobierno de Arabia Saudita. Se valoró la valentía del joven y se emprendieron esfuerzos para localizarlo.

Lo más alentador es que este acontecimiento abrió una nueva página en su vida. El joven nepalí fue invitado a la ciudad santa de La Meca, donde recibió la oportunidad de realizar la Umrah. Así, no solo fue reconocido por su valentía, sino que también pudo visitar la tierra sagrada.

Sin embargo, la ayuda que recibió no terminó ahí. Especialistas médicos de Arabia Saudita se comprometieron a colocarle una prótesis moderna. Esto le brindó una gran oportunidad para retomar su vida cotidiana con mayor libertad, desplazarse de forma independiente y avanzar hacia el futuro con confianza.

Así, la valentía de un joven nepalí amputado de una pierna, que en su momento permaneció sin miedo ante una mezquita, cambió por completo su vida. Su determinación no pasó inadvertida, y esta historia demostró una vez más que la bondad, la humanidad y el valor siempre son reconocidos.

Arabia SauditaLa Meca
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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