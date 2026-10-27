Alerta « roja » en La Meca: el Tawaf continúa alrededor de la Kaaba bajo lluvias torrenciales (video)

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Alerta « roja » en La Meca: el Tawaf continúa alrededor de la Kaaba bajo lluvias torrenciales (video)

Las lluvias torrenciales y tormentas persistentes en La Meca y los alrededores de la Masjid al-Haram han provocado una situación de desastre natural. El Centro Nacional de Meteorología (NCM) de Arabia Saudita ha emitido el nivel de alerta más alto — « roja » debido al alto riesgo de inundaciones y crecidas repentinas.

Mientras los torrentes de agua han invadido las calles y paralizado el tráfico, millones de peregrinos de la Umrah continúan sus rituales alrededor de la Kaaba bajo la lluvia.

Crecidas repentinas y corrientes peligrosas: vehículos arrastrados por el agua

La situación crítica en las calles es claramente visible en las imágenes que circulan en las redes sociales:

  • Torrentes violentos en las calles: En las zonas bajas de La Meca, el nivel del agua subió instantáneamente, creando corrientes tan potentes que arrastraron vehículos;

  • Graves dificultades de tránsito: El tráfico vehicular y el movimiento de peatones entre los hoteles y los lugares sagrados se volvieron extremadamente difíciles;

  • Niños bajo el agua y rescates: La Defensa Civil saudita llevó a cabo operaciones de emergencia para rescatar a personas atrapadas por las inundaciones, incluidos niños pequeños arrastrados por las corrientes peligrosas.

Escena en la Masjid al-Haram: el Tawaf bajo la lluvia

A pesar de las fuertes precipitaciones, las oraciones no se han detenido en la mezquita principal del mundo islámico:

  • Oración alrededor de la Kaaba: A pesar de la lluvia intensa y los truenos, los peregrinos continúan realizando el Tawaf alrededor de la Kaaba;

  • Operaciones de limpieza ininterrumpidas: El personal de la mezquita y equipos especializados trabajan sin descanso para drenar el agua de los suelos de mármol para evitar resbalones y garantizar la seguridad de los peregrinos;

  • Llamado oficial: Las autoridades gubernamentales y la defensa civil instan a los residentes y peregrinos a evitar los valles y zonas inundables, y a seguir estrictamente las instrucciones oficiales.

Detalles sobre las condiciones meteorológicas de emergencia en La Meca

Indicador

Estado y detalles

Zona

Ciudad de La Meca y alrededores de la Masjid al-Haram (Arabia Saudita)

Nivel de riesgo

« Roja » (categoría de riesgo más alta — NCM)

Amenazas principales

Crecidas repentinas, inundaciones urbanas, parálisis del transporte

Medidas de rescate

La Defensa Civil rescató a ciudadanos y niños atrapados por las aguas

Estado de los lugares sagrados

Limpieza continua en la Masjid al-Haram, el Tawaf no se ha detenido

Recomendaciones

Mantenerse alejado de puntos de agua y zonas bajas, seguir los avisos oficiales

La MecaArabia SauditaMasjid al-HaramDesastre NaturalClima
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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