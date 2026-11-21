Un video que muestra a un bebé siendo levantado en medio de la multitud durante el Tawaf alrededor de la Kaaba está generando un intenso debate en las redes sociales.

En el video se observa a una persona levantando a un bebé entre la multitud, mientras los presentes levantan sus manos para orar al ver la escena. Algunas personas en el lugar se sintieron conmovidas.

Sin embargo, las reacciones de los usuarios no fueron unánimes. Mientras muchos lo consideraron una escena emotiva, otros señalaron que levantar a un bebé de esa manera en un lugar tan concurrido es peligroso.

Algunos usuarios expresaron su preocupación por el riesgo de que el niño se caiga o sea aplastado entre la multitud. Según ellos, la seguridad del menor debe ser prioritaria ante cualquier intención espiritual.