de Arabia Saudita, en la famosa ciudad de La Meca, « Abraj al-Bayt » la Torre del Reloj Real, ubicada dentro del complejo, fue incluida en el Libro Guinness de los Récords en dos categorías a la vez. La Comisión Real para la ciudad de La Meca y los lugares sagrados anunció oficialmente estos resultados históricos el 17 de noviembre, registrados el 5 de enero de 2026.

Nuevos récords mundiales registrados

Gracias a las soluciones arquitectónicas únicas de la torre, dos nuevos indicadores fueron reconocidos como los más altos del mundo:

El museo más alto del mundo ubicado dentro de un edificio: 426,875 metros situado a esta altura, ocupa cuatro pisos en la parte superior del rascacielos.

La plataforma de observación al aire libre más alta del mundo: 560,875 metros construida a esta altitud, esta plataforma ofrece una vista impresionante del lugar sagrado de La Meca, Masjid al-Haram, que es claramente visible.

Características técnicas principales de la Torre del Reloj Real

Indicadores Datos oficiales Nombre del complejo « Abraj al-Bayt » (Torre del Reloj Real) Altura total de la torre 601 metros Diámetro de las esferas del reloj 43 metros Fecha de registro de los récords 5 de enero de 2026 (anuncio oficial — 17 de noviembre)

¿Cómo cree que los nuevos récords de esta maravilla arquitectónica en La Meca contribuirán a aumentar aún más el flujo de peregrinos y turistas?

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