El fundador de Higgsfield, Alex Mashrabov, se convierte en ciudadano de Kazajistán

·83·Mundo
El fundador de Higgsfield, Alex Mashrabov, se convierte en ciudadano de Kazajistán

Alex Mashrabov, cofundador y director ejecutivo de la empresa Higgsfield AI, ha obtenido la ciudadanía kazaja. El presidente del país, Kasim-Yomart Tokáyev, firmó el decreto correspondiente el 30 de octubre. Así lo informó el ministro de Desarrollo Digital e Inteligencia Artificial de Kazajistán, Jaslan Madiev.

El pasaporte kazajo fue entregado a Mashrabov por el propio ministro. Según Madiev, el país está interesado en atraer a su ecosistema a expertos en inteligencia artificial y proyectos tecnológicos capaces de competir a nivel internacional.

Alex Mashrabov es cofundador de la plataforma Higgsfield AI, que permite crear imágenes y vídeos mediante inteligencia artificial. Mashrabov fundó esta empresa junto con Yerzat Dulat.

Las raíces familiares del empresario están vinculadas a Uzbekistán. Su padre es de Uzbekistán. Sin embargo, no hay información pública precisa sobre qué pasaporte poseía antes de obtener la ciudadanía kazaja.

Alex MashrabovHiggsfield AIKasim-Yomart TokáyevJaslan MadievKazajistán
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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