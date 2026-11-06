El fundador de Higgsfield, Alex Mashrabov, se convierte en ciudadano de Kazajistán
Alex Mashrabov, cofundador y director ejecutivo de la empresa Higgsfield AI, ha obtenido la ciudadanía kazaja. El presidente del país, Kasim-Yomart Tokáyev, firmó el decreto correspondiente el 30 de octubre. Así lo informó el ministro de Desarrollo Digital e Inteligencia Artificial de Kazajistán, Jaslan Madiev.
El pasaporte kazajo fue entregado a Mashrabov por el propio ministro. Según Madiev, el país está interesado en atraer a su ecosistema a expertos en inteligencia artificial y proyectos tecnológicos capaces de competir a nivel internacional.
Alex Mashrabov es cofundador de la plataforma Higgsfield AI, que permite crear imágenes y vídeos mediante inteligencia artificial. Mashrabov fundó esta empresa junto con Yerzat Dulat.
Las raíces familiares del empresario están vinculadas a Uzbekistán. Su padre es de Uzbekistán. Sin embargo, no hay información pública precisa sobre qué pasaporte poseía antes de obtener la ciudadanía kazaja.
Comentarios 0
…