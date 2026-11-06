Solo 29 unidades: se presenta el diseño más lujoso de 100 000 $ para el iPhone Duo

La famosa marca Caviar, conocida por crear smartphones de lujo y accesorios únicos, ha lanzado una nueva y sensacional primicia. La compañía anunció oficialmente su nueva colección exclusiva llamada «World Treasures», basada en el iPhone Duo presentado recientemente, cuyo precio puede alcanzar casi los 100 000 $ (más de 90 000 $) .

En esta colección única, la carcasa de fábrica del smartphone se retira por completo y se sustituye por oro puro, esmalte raro y diamantes naturales, verdaderas obras maestras de la joyería.

Cuatro culturas, cuatro obras maestras reales

La serie «World Treasures» consta de 4 modelos principales que encarnan la rica historia y el arte de diferentes pueblos:

Qasr Al Noor («Palacio de la Luz»): La joya más preciosa de la colección, que refleja la refinada arquitectura de Oriente y el lujo de la cultura árabe;

Omkara: Un modelo dedicado a la filosofía y cultura india. El símbolo sagrado «Om», armonizado con una flor de loto, ocupa la parte central de la carcasa. El cuerpo del smartphone está decorado con un esmalte de joyería especial y 36 diamantes naturales ;

Dali: Inspirado en la obra del gran pintor surrealista Salvador Dalí. El panel trasero presenta un relieve de oro volumétrico, y el logotipo de Apple está incrustado con 36 diamantes colocados manualmente por maestros artesanos;

Jingtai Blue: Una obra de arte basada en la delicadeza del antiguo esmalte cloisonné chino. Combina perfectamente azules profundos, delicados motivos florales nacionales y elementos de oro.

Edición limitada y garantía oficial de 12 meses

Estos dispositivos no están destinados a la producción en masa, sino a unos pocos coleccionistas en todo el mundo:

Exclusividad absoluta: La colección se produjo en un número muy reducido en todo el mundo: solo 7 unidades de los modelos Qasr Al Noor, Omkara y Dali, y solo 8 unidades del modelo Jingtai Blue;

Control técnico: Antes de enviar los smartphones, los ingenieros de Caviar someten el mecanismo de la pantalla plegable a pruebas de estrés especiales, y cada dispositivo cuenta con una garantía oficial de 12 meses .

De este modo, la nueva solución tecnológica plegable se ha transformado no solo en un gadget funcional, sino también en una joya de inversión valorada en unos cien mil dólares.