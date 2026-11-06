Turquía: un tirador en la carretera acaba con la vida de 8 personas

El número de víctimas mortales del brutal ataque armado ocurrido en la provincia turca de Afyonkarahisar ha ascendido a 8. El 5 de noviembre de 2026, un individuo abrió fuego indiscriminadamente contra personas en varias localidades de la provincia, atacando a civiles y pasajeros.

Tras el incidente, las fuerzas de seguridad lanzaron inmediatamente una operación especial a gran escala en dos provincias.

Vehículos detenidos y disparos indiscriminados: detalles del incidente

Los detalles del sangriento suceso ocurrido en los pueblos de Ayazini, Qyir y Yuqaritandir, en el distrito de Ihsaniye, Turquía, han conmocionado a la opinión pública:

Víctimas y heridos: El atacante disparó indiscriminadamente contra las personas con una escopeta. Como resultado, 8 personas perdieron la vida, entre ellas dos profesoras de una escuela local. Otra persona resultó gravemente herida y fue trasladada al hospital.

Trampa en la carretera: El criminal obligó a detenerse a los coches que circulaban por la carretera y abrió fuego directamente contra los pasajeros inocentes. Los cuerpos de las víctimas fueron hallados dentro de tres vehículos distintos.

Robo de vehículo y atasco en el barro: la captura del asesino

El hombre de 30 años responsable del sangriento ataque intentó huir, pero su huida no duró mucho:

Huida a la provincia vecina: Inmediatamente después de la tragedia, el sospechoso intentó esconderse en la provincia vecina de Eskişehir a bordo de una furgoneta roja.

Amenaza armada y trampa de barro: Durante su huida, robó otro coche bajo amenaza de arma, pero al quedar el vehículo atrapado en el barro, se vio obligado a continuar a pie.

Enfrentamiento y detención: Tras un intercambio de disparos durante un rápido cerco policial y de la gendarmería, el criminal fue neutralizado vivo y detenido.

Investigación y restricción temporal a los medios

Actualmente, bajo la dirección de la Fiscalía General de Afyonkarahisar, se lleva a cabo una investigación exhaustiva para determinar las causas y motivos reales de este crimen bárbaro.

Las autoridades judiciales han impuesto oficialmente una restricción temporal a la cobertura mediática de esta tragedia con el fin de garantizar el secreto de la investigación, la seguridad pública y proteger a los familiares de las víctimas.