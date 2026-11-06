Estrellas mundiales en Taskent: Mañana comienza el 50º Campeonato Mundial de Sambo

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Estrellas mundiales en Taskent: Mañana comienza el 50º Campeonato Mundial de Sambo

Mañana, 6 de noviembre, la capital de Uzbekistán, Taskent, acogerá uno de los eventos más grandes y prestigiosos del mundo deportivo: el jubileo del 50º Campeonato Mundial de sambo para adultos comenzará oficialmente.

Antes del inicio de la competición, se celebró una amplia conferencia de prensa oficial dedicada a este campeonato mundial en el edificio del Ministerio de Deportes de la República de Uzbekistán. En ella participaron líderes de organizaciones internacionales, representantes gubernamentales y las leyendas más famosas de las artes marciales del planeta.

Leyendas del deporte y directivos reunidos

El evento en Taskent reunió a las personalidades de más alto rango del mundo del sambo:

  • Invitados de alto nivel: El ministro de Deportes de la República de Uzbekistán, Adham Ikramov, el presidente de la Federación Internacional de Sambo (FIAS), Vasily Shestakov, y el primer vicepresidente del Comité Olímpico Nacional, Otabek Umarov, participaron en la conferencia de prensa;

  • Embajadores mundiales y estrellas de MMA: Los embajadores oficiales internacionales del sambo, la leyenda de las artes marciales mixtas (MMA) Fedor Emelianenko y el actual campeón de peso ligero de la UFC Islam Makhachev se convirtieron en las estrellas principales de la conferencia;

  • Líderes regionales y locales: El presidente de la Unión Asiática de Sambo, Alamjon Mullayev, y el presidente de la Asociación de Sambo de Uzbekistán, Alisher Alimov, también estuvieron presentes para intercambiar opiniones sobre los procesos organizativos de la competición.

Próximos combates y diálogo abierto con la prensa

Durante la conferencia de prensa, se discutió detalladamente la importancia y el alcance del 50º Campeonato Mundial de jubileo:

  • Preparativos y cuestiones organizativas: Se detallaron los minuciosos preparativos para esta gran competición que acoge Taskent, la recepción de las delegaciones extranjeras y los atletas, así como los trabajos organizativos para garantizar un alto nivel del evento;

  • Importancia del torneo internacional: La comunidad internacional de sambo tiene como objetivo aumentar aún más el prestigio global del sambo y popularizarlo ampliamente a través de este evento;

  • Diálogo con los medios: Al finalizar el evento, los representantes de los medios de comunicación locales y extranjeros tuvieron la oportunidad de dirigir directamente todas sus preguntas a los responsables y a las leyendas del deporte.

A partir de mañana, en las arenas de nuestra capital, durante tres días, los luchadores más fuertes del planeta competirán por el título mundial absoluto.

Campeonato Mundial de SamboFederación Internacional de SamboIslam MakhachevFedor EmelianenkoTaskent
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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