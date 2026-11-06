Estrellas mundiales en Taskent: Mañana comienza el 50º Campeonato Mundial de Sambo

Mañana, 6 de noviembre, la capital de Uzbekistán, Taskent, acogerá uno de los eventos más grandes y prestigiosos del mundo deportivo: el jubileo del 50º Campeonato Mundial de sambo para adultos comenzará oficialmente.

Antes del inicio de la competición, se celebró una amplia conferencia de prensa oficial dedicada a este campeonato mundial en el edificio del Ministerio de Deportes de la República de Uzbekistán. En ella participaron líderes de organizaciones internacionales, representantes gubernamentales y las leyendas más famosas de las artes marciales del planeta.

Leyendas del deporte y directivos reunidos

El evento en Taskent reunió a las personalidades de más alto rango del mundo del sambo:

Invitados de alto nivel: El ministro de Deportes de la República de Uzbekistán, Adham Ikramov, el presidente de la Federación Internacional de Sambo (FIAS), Vasily Shestakov, y el primer vicepresidente del Comité Olímpico Nacional, Otabek Umarov, participaron en la conferencia de prensa;

Embajadores mundiales y estrellas de MMA: Los embajadores oficiales internacionales del sambo, la leyenda de las artes marciales mixtas (MMA) Fedor Emelianenko y el actual campeón de peso ligero de la UFC Islam Makhachev se convirtieron en las estrellas principales de la conferencia;

Líderes regionales y locales: El presidente de la Unión Asiática de Sambo, Alamjon Mullayev, y el presidente de la Asociación de Sambo de Uzbekistán, Alisher Alimov, también estuvieron presentes para intercambiar opiniones sobre los procesos organizativos de la competición.

Próximos combates y diálogo abierto con la prensa

Durante la conferencia de prensa, se discutió detalladamente la importancia y el alcance del 50º Campeonato Mundial de jubileo:

Preparativos y cuestiones organizativas: Se detallaron los minuciosos preparativos para esta gran competición que acoge Taskent, la recepción de las delegaciones extranjeras y los atletas, así como los trabajos organizativos para garantizar un alto nivel del evento;

Importancia del torneo internacional: La comunidad internacional de sambo tiene como objetivo aumentar aún más el prestigio global del sambo y popularizarlo ampliamente a través de este evento;

Diálogo con los medios: Al finalizar el evento, los representantes de los medios de comunicación locales y extranjeros tuvieron la oportunidad de dirigir directamente todas sus preguntas a los responsables y a las leyendas del deporte.

A partir de mañana, en las arenas de nuestra capital, durante tres días, los luchadores más fuertes del planeta competirán por el título mundial absoluto.