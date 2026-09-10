Una cabeza de cocodrilo hallada en el equipaje de un pasajero en el aeropuerto de Turín

Una cabeza de cocodrilo disecada fue encontrada en el equipaje de un pasajero en el aeropuerto de Turín-Caselle. Esta especie animal está protegida por la CITES, la Convención de Washington sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

La Policía Financiera italiana informó que el incidente ocurrió el 8 de septiembre. El pasajero era un ciudadano italiano que llegó a Turín vía Estambul, procedente de Miami, Estados Unidos.

Durante una inspección realizada por agentes de aduanas y la Policía Financiera, se descubrió la cabeza de cocodrilo en su equipaje. La cabeza del reptil estaba envuelta en papel de embalaje común dentro de una maleta.

Según fuentes oficiales, el espécimen pertenece al orden «Crocodylia spp.» y está protegido bajo la CITES. Esta convención, adoptada en 1973, busca asegurar que el comercio internacional de especies silvestres no ponga en peligro su supervivencia.

La cabeza de cocodrilo fue confiscada. El pasajero está siendo investigado en libertad, bajo sospecha de intentar introducir en Italia un espécimen de una especie protegida sin la documentación necesaria.

De acuerdo con la legislación italiana, este tipo de infracción puede conllevar multas de entre 20 000 y 200 000 euros o penas de prisión de seis meses a un año.