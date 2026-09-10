Una cabeza de cocodrilo hallada en el equipaje de un pasajero en el aeropuerto de Turín

·8·Mundo
Una cabeza de cocodrilo hallada en el equipaje de un pasajero en el aeropuerto de Turín

Una cabeza de cocodrilo disecada fue encontrada en el equipaje de un pasajero en el aeropuerto de Turín-Caselle. Esta especie animal está protegida por la CITES, la Convención de Washington sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

La Policía Financiera italiana informó que el incidente ocurrió el 8 de septiembre. El pasajero era un ciudadano italiano que llegó a Turín vía Estambul, procedente de Miami, Estados Unidos.

Durante una inspección realizada por agentes de aduanas y la Policía Financiera, se descubrió la cabeza de cocodrilo en su equipaje. La cabeza del reptil estaba envuelta en papel de embalaje común dentro de una maleta.

Según fuentes oficiales, el espécimen pertenece al orden «Crocodylia spp.» y está protegido bajo la CITES. Esta convención, adoptada en 1973, busca asegurar que el comercio internacional de especies silvestres no ponga en peligro su supervivencia.

La cabeza de cocodrilo fue confiscada. El pasajero está siendo investigado en libertad, bajo sospecha de intentar introducir en Italia un espécimen de una especie protegida sin la documentación necesaria.

De acuerdo con la legislación italiana, este tipo de infracción puede conllevar multas de entre 20 000 y 200 000 euros o penas de prisión de seis meses a un año.

Agentes de aduanas italianos inspeccionan una piedra antigua dentro de una maleta.
ИталияTurínбожхонатимсоҳCITESконтрабандаёвойи ҳайвонлар
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Los enviados de Trump regresan «horrorizados» tras una reunión en KievLos enviados de Trump regresan «horrorizados» tras una reunión en KievHoy, 10:06¡Estado de emergencia en Japón, 2 millones de habitantes siendo evacuados!¡Estado de emergencia en Japón, 2 millones de habitantes siendo evacuados!Hoy, 08:32Comienza un tour mediático internacional en el marco de la cumbre de los BRICS: delegación uzbeka en DelhiComienza un tour mediático internacional en el marco de la cumbre de los BRICS: delegación uzbeka en DelhiAyer, 19:5752 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en TurquíaAyer, 19:13Se crea en Kazajistán una nueva variedad de patata llamada « Aytkhojin »Se crea en Kazajistán una nueva variedad de patata llamada « Aytkhojin »Ayer, 19:03Un cocodrilo ataca y mata a un empleado de un zoológicoUn cocodrilo ataca y mata a un empleado de un zoológicoAyer, 18:56
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
Un joven médico dimite en su primer día en un hospital privado
Un joven médico dimite en su primer día en un hospital privado
Aparece un objeto misterioso parecido a una medusa en Marte
Aparece un objeto misterioso parecido a una medusa en Marte
¿Existe realmente el pez del Apocalipsis? Los científicos responden
¿Existe realmente el pez del Apocalipsis? Los científicos responden
El indio cuyo rostro está cubierto de pelo en más de un 95 %, récord mundial
El indio cuyo rostro está cubierto de pelo en más de un 95 %, récord mundial
« ¡Te compré un hot dog! »: la forma en que Messi educa a su hijo genera debate en redes sociales
« ¡Te compré un hot dog! »: la forma en que Messi educa a su hijo genera debate en redes sociales