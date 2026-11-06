53 tarjetas rojas en un solo partido: récord absoluto en la historia del fútbol en Brasil

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53 tarjetas rojas en un solo partido: récord absoluto en la historia del fútbol en Brasil

Un evento sin precedentes en la historia del deporte mundial ocurrió en un campo de fútbol en Brasil. La semifinal del campeonato del estado de Minas Gerais, categoría sub-20, se convirtió en un caos total. Según CNN Brasil, el árbitro central mostró 53 tarjetas rojas , estableciendo un récord absoluto en la historia del fútbol.

Lo que comenzó con una simple celebración de gol derivó en una pelea masiva que involucró a jugadores de ambos equipos, suplentes y cuerpo técnico.

Todo comenzó con una provocación en el minuto 54

Al inicio del encuentro, nada presagiaba un conflicto de tal magnitud:

  • Provocación y pelea: En el minuto 54, después de que Davi, jugador del Mamore, marcara un gol, insultó verbalmente a los jugadores del Uberlandia en lugar de celebrar;

  • Caos incontrolable: En respuesta, los rivales reaccionaron y estalló una violenta pelea masiva en el campo, involucrando a miembros de ambos equipos, suplentes y entrenadores.

La decisión del árbitro: 53 expulsiones y denuncia policial

El árbitro Fernando Patrick tomó medidas drásticas para detener el desorden y despejar el campo:

  • Lista de expulsados: El árbitro expulsó a 21 jugadoresdel club Mamore y a 22 jugadores del Uberlandia. Además, de ambos equipos, 8 miembros del cuerpo técnico y 2 directivos también recibieron tarjeta roja directa, sumando un total de 53 personas;

  • Suspensión del partido: Tras el incidente, el árbitro decidió detener el partido con un marcador de 3-1 a favor del Mamore, señalando en el acta oficial que era imposible continuar debido a la desintegración de las plantillas;

  • Intervención policial: El árbitro Fernando Patrick también presentó una denuncia formal ante la policía debido a las presiones y amenazas directas recibidas por parte del directivo del Uberlandia.

El récord argentino de 15 años quedó en el pasado

Este evento pasó a la historia como el partido con más tarjetas rojas mostradas en el mundo:

  • Récord anterior: El récord anterior más sonado se registró el 27 de febrero de 2011. En un partido de la quinta división argentina entre Claypole y Victoriano Arenas, el árbitro expulsó a un total de 36 personas ;

  • Nuevo récord histórico: La semifinal en Brasil, con 53 expulsiones, superó ampliamente el récord anterior, convirtiéndose en una de las páginas más oscuras del fútbol.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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