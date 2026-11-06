Peligro bajo el agua: caimanes invaden las calles de Florida tras una fuerte tormenta

En Florida, Estados Unidos, las fuertes tormentas y las precipitaciones récord han provocado un verdadero peligro natural en las zonas pobladas. Tras las inundaciones catastróficas de principios de noviembre de 2026, se difundieron videos que muestran a grandes caimanes nadando libremente por las calles inundadas y los jardines de ciudades como Melbourne.

Aunque este panorama es familiar para los residentes locales, la magnitud de esta inundación ha hecho que los depredadores se acerquen demasiado a las zonas habitadas.

¿Cómo llegaron los caimanes a las calles?

Los expertos en vida silvestre señalan dos factores biológicos y geográficos principales para este peligroso fenómeno:

La expansión sin límites del hábitat natural: Cuando el nivel del agua sube drásticamente debido a las lluvias, los límites de los pantanos, canales y lagos locales desaparecen por completo. Como resultado, los caimanes nadan sin obstáculos junto con la corriente hacia las calles, estacionamientos y patios de las viviendas.

Estrés y búsqueda de refugio seguro: Las tormentas fuertes, el ruido del viento y la presión del agua generan un estrés intenso en los animales salvajes, incluidos caimanes y serpientes venenosas. Comienzan a moverse activamente en busca de lugares más seguros, tranquilos y con menos corriente.

El Servicio de Vida Silvestre (FWC) advierte: el peligro oculto bajo el agua turbia

El Servicio de Conservación de Vida Silvestre de Florida (FWC) y las autoridades locales han instado a los ciudadanos a estar alerta y han emitido instrucciones estrictas: