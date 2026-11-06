Peligro bajo el agua: caimanes invaden las calles de Florida tras una fuerte tormenta

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Peligro bajo el agua: caimanes invaden las calles de Florida tras una fuerte tormenta

En Florida, Estados Unidos, las fuertes tormentas y las precipitaciones récord han provocado un verdadero peligro natural en las zonas pobladas. Tras las inundaciones catastróficas de principios de noviembre de 2026, se difundieron videos que muestran a grandes caimanes nadando libremente por las calles inundadas y los jardines de ciudades como Melbourne.

Aunque este panorama es familiar para los residentes locales, la magnitud de esta inundación ha hecho que los depredadores se acerquen demasiado a las zonas habitadas.

¿Cómo llegaron los caimanes a las calles?

Los expertos en vida silvestre señalan dos factores biológicos y geográficos principales para este peligroso fenómeno:

  • La expansión sin límites del hábitat natural: Cuando el nivel del agua sube drásticamente debido a las lluvias, los límites de los pantanos, canales y lagos locales desaparecen por completo. Como resultado, los caimanes nadan sin obstáculos junto con la corriente hacia las calles, estacionamientos y patios de las viviendas.

  • Estrés y búsqueda de refugio seguro: Las tormentas fuertes, el ruido del viento y la presión del agua generan un estrés intenso en los animales salvajes, incluidos caimanes y serpientes venenosas. Comienzan a moverse activamente en busca de lugares más seguros, tranquilos y con menos corriente.

El Servicio de Vida Silvestre (FWC) advierte: el peligro oculto bajo el agua turbia

El Servicio de Conservación de Vida Silvestre de Florida (FWC) y las autoridades locales han instado a los ciudadanos a estar alerta y han emitido instrucciones estrictas:

  • Evitar salir a la calle: Se recomienda a los residentes no transitar por las calles a pie o en pequeñas embarcaciones hasta que las aguas de la inundación se hayan retirado por completo.

  • El peligro de los depredadores invisibles: Bajo las aguas turbias de la inundación no solo hay corrientes fuertes y peligrosas, sino también depredadores ocultos a la vista, listos para atacar en cualquier momento.

  • Proceso de retorno natural: Los expertos señalan que, una vez que el nivel del agua baja y la corriente vuelve a su cauce, los caimanes suelen abandonar voluntariamente las zonas habitadas por humanos para regresar a sus pantanos naturales.

FloridaMelbourneCaimanesFWCInundaciones
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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