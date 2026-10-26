Una madre argentina nombra a su bebé en honor a una estrella de BTS

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Una madre argentina nombra a su bebé en honor a una estrella de BTS

En Argentina, una fan del grupo BTS nombró a su recién nacido «Yoongi Carlos» en honor a la estrella de K-pop Min Yoongi. Min Yoongi, también conocido por su nombre artístico Suga, es rapero y productor en el grupo BTS.

Después de que el bebé y su familia asistieran a una feria dedicada a BTS en Buenos Aires, su inusual nombre captó la atención de los usuarios de internet y los medios de comunicación.

El documento oficial con el nombre del niño también generó debates en las redes sociales. Los fans de BTS ven este hecho como una expresión única de afecto y lealtad hacia los artistas del grupo.

Este suceso demuestra una vez más cómo las estrellas de K-pop pueden influir en la vida de sus fans, llegando a ser una fuente de inspiración incluso para elegir los nombres de sus hijos.

BTSMin YoongiSugaK-popArgentina
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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