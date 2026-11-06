La camiseta de Messi queda vacante: ¿quién será el sucesor de la leyenda en Argentina?

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La camiseta de Messi queda vacante: ¿quién será el sucesor de la leyenda en Argentina?

El cuerpo técnico de la selección argentina, encabezado por Lionel Scaloni, tomó una decisión inesperada y simbólica antes de los próximos partidos. Según informa el reconocido medio TyC Sports, Lionel Messiy tras su despedida de la selección, el legendario número 10 no será entregado a ningún jugador en los próximos encuentros fue determinado.

La camiseta número 10 no será utilizada por la «Albiceleste» en los amistosos contra Uruguay y Costa Rica. Debido a que no existe una obligación estricta de asignar todos los números del 1 al 23 en partidos amistosos, el cuerpo técnico prefirió postergar temporalmente la responsabilidad de elegir al sucesor de Messi.

¿Cuándo se tomará la decisión y quién es el principal candidato?

La cuestión de quién heredará la legendaria camiseta queda abierta hasta 2027:

  • La elección crucial de 2027: Según el medio, el tema de definir al nuevo «diez» se revisará en 2027, cuando se reanuden las competiciones oficiales;

  • El gran favorito — Nico Paz: Las fuentes señalan como principal aspirante a este prestigioso número al joven y talentoso mediocampista que brilla en el club italiano Como, Nico Paz;

  • Otros candidatos: Entre los candidatos también se encuentran Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, quienes ya son líderes del equipo, además del joven prodigio argentino Franco Mastantuono.

Los planes de Argentina en noviembre: Derby caliente y pruebas

En el marco de la fecha FIFA de noviembre, los campeones del mundo disputarán dos partidos importantes:

  • Derby contra Uruguay: Argentina recibirá a su eterno rival, Uruguay, en el primer partido en el famoso estadio «Bombonera» de Buenos Aires;

  • Prueba contra Costa Rica: El segundo encuentro se llevará a cabo contra Costa Rica en el magnífico estadio «Mario Alberto Kempes» de Córdoba.

Lionel Messi, la selección argentina comienza una nueva era y, a través de estos partidos, empieza a adaptarse a la vida sin su leyenda y a nuevos esquemas tácticos.

Lionel MessiSelección ArgentinaLionel ScaloniNico PazFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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