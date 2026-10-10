La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos

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La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos

Dos bebés nacidos el 1 de enero en Ithaca, estado de Nueva York, Estados Unidos, llamaron la atención por su peso al nacer. Nacidos en el centro médico Cayuga con pocas horas de diferencia, los bebés destacaron por una disparidad de peso sorprendente.

Uno de ellos pesó 5,9 kilogramos, un peso poco común entre los recién nacidos. El segundo bebé, por su parte, nació con apenas 1,8 kilogramos.

Por lo general, el peso de los recién nacidos oscila entre los 3 y 3,5 kilogramos. La diferencia entre estos dos bebés alcanzó casi 4,1 kilogramos.

En medicina, un bebé nacido con 5,9 kilogramos puede clasificarse como macrosomía, es decir, un nacimiento significativamente mayor de lo normal. Un peso de 1,8 kilogramos indica un bajo peso al nacer. Estas diferencias pueden estar relacionadas con factores como la duración del embarazo, la salud de la madre y características genéticas.

De esta manera, dos bebés nacidos el mismo día en el mismo centro médico mostraron una diferencia de peso radical. Uno llegó al mundo mucho más grande de lo habitual y el otro con un peso mucho menor.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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