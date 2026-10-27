Rayo y fuertes lluvias en India dejan 14 muertos

En el estado indio de Tamil Nadu, 14 personas han muerto a causa de rayos desde el inicio de la temporada de monzones. Las fuertes lluvias también están provocando deslizamientos de tierra, inundaciones y situaciones peligrosas en las carreteras, informó el medio ThePrint.

El ministro de Ingresos del estado, K.A. Sengottayyan, informó el 26 de octubre que se ha entregado una indemnización de 400 000 rupias a las familias de los fallecidos. Desmintió los informes de que 35 personas murieron en un solo día debido a incidentes relacionados con la lluvia. Otros casos de muerte están siendo investigados.

Se han mitigado las consecuencias de 62 deslizamientos de tierra ocurridos en el distrito de Nilgiri debido a las fuertes precipitaciones. Sin embargo, un conductor falleció tras la caída de rocas sobre su autobús y el cobrador resultó herido con fracturas óseas. También se asignó una indemnización de 400 000 rupias a la familia del conductor.

Por razones de seguridad, el acceso de turistas a zonas montañosas como Nilgiri, Kodaikanal y Yercaud ha sido restringido temporalmente. Los residentes locales pueden circular con un permiso especial de 06:00 a 18:00 horas.

En el barrio de Munjikkal-Dobikana en Kodaikanal, más de 20 casas se inundaron. Los residentes intentaron proteger sus hogares y ganado durante toda la noche. Además, aparecieron grietas en un puente de 30 años de antigüedad, vital para entre 600 y 700 familias.

En el distrito de Nagapattinam, 3 500 acres de tierras de cultivo quedaron bajo el agua. En el vecino distrito de Theni, el nivel del agua en el embalse de Vaigai subió a 50 pies después de nueve meses. La capacidad total del embalse es de 71 pies.