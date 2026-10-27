Rayo y fuertes lluvias en India dejan 14 muertos

·16·Mundo
Rayo y fuertes lluvias en India dejan 14 muertos

En el estado indio de Tamil Nadu, 14 personas han muerto a causa de rayos desde el inicio de la temporada de monzones. Las fuertes lluvias también están provocando deslizamientos de tierra, inundaciones y situaciones peligrosas en las carreteras, informó el medio ThePrint.

El ministro de Ingresos del estado, K.A. Sengottayyan, informó el 26 de octubre que se ha entregado una indemnización de 400 000 rupias a las familias de los fallecidos. Desmintió los informes de que 35 personas murieron en un solo día debido a incidentes relacionados con la lluvia. Otros casos de muerte están siendo investigados.

Se han mitigado las consecuencias de 62 deslizamientos de tierra ocurridos en el distrito de Nilgiri debido a las fuertes precipitaciones. Sin embargo, un conductor falleció tras la caída de rocas sobre su autobús y el cobrador resultó herido con fracturas óseas. También se asignó una indemnización de 400 000 rupias a la familia del conductor.

Por razones de seguridad, el acceso de turistas a zonas montañosas como Nilgiri, Kodaikanal y Yercaud ha sido restringido temporalmente. Los residentes locales pueden circular con un permiso especial de 06:00 a 18:00 horas.

En el barrio de Munjikkal-Dobikana en Kodaikanal, más de 20 casas se inundaron. Los residentes intentaron proteger sus hogares y ganado durante toda la noche. Además, aparecieron grietas en un puente de 30 años de antigüedad, vital para entre 600 y 700 familias.

En el distrito de Nagapattinam, 3 500 acres de tierras de cultivo quedaron bajo el agua. En el vecino distrito de Theni, el nivel del agua en el embalse de Vaigai subió a 50 pies después de nueve meses. La capacidad total del embalse es de 71 pies.

IndiaTamil NaduNilgiriMonzónDesastre
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Un avión de pasajeros golpeado por un rayo en la India sobrevive de milagroUn avión de pasajeros golpeado por un rayo en la India sobrevive de milagro8 octubre 12:53Revuelta de 150 000 personas en Belgrado: los estudiantes amenazan el poder de Vučić en SerbiaRevuelta de 150 000 personas en Belgrado: los estudiantes amenazan el poder de Vučić en Serbia23 octubre 11:32Vuelo fatal de 23 metros: 4 estudiantes mueren en un accidente de BMW en la IndiaVuelo fatal de 23 metros: 4 estudiantes mueren en un accidente de BMW en la India22 septiembre 09:38Tragedia en el campo: un futbolista muere tras ser alcanzado por un rayoTragedia en el campo: un futbolista muere tras ser alcanzado por un rayo8 julio 01:31Un helicóptero que se dirigía a cubrir un accidente en Los Ángeles se estrella en un estacionamiento (video)Un helicóptero que se dirigía a cubrir un accidente en Los Ángeles se estrella en un estacionamiento (video)16 septiembre 17:35Tragedia en una escalera mecánica cobra la vida de un hombreTragedia en una escalera mecánica cobra la vida de un hombre20 mayo 10:07
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos