José Mourinho nombrado mejor entrenador del mes en La Liga

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José Mourinho nombrado mejor entrenador del mes en La Liga

La Liga española ha anunciado oficialmente al mejor entrenador del mes de octubre. Este prestigioso galardón ha sido otorgado al experimentado técnico que dirige al Real Madrid, José Mourinho.

El entrenador portugués se alzó con el premio tras la votación oficial de la liga, superando a sus competidores: el técnico de la «Real Sociedad », Pellegrino Matarazzo, y al entrenador del Atlético, Diego Simeone.

El pleno del Real en octubre

Bajo el mando de Mourinho, el gigante madrileño logró un pleno de victorias en todos sus partidos de La Liga durante octubre:

  • Victoria importante ante el « Villarreal » (1:0): Tres puntos logrados gracias a una defensa firme y disciplina táctica;

  • Goleada al « Sevilla » (4:1): Un juego ofensivo brillante y productivo de los «Merengues»;

  • Triunfo dramático en El Clásico (2:1): La victoria ante el eterno rival, el « FC Barcelona », en un duelo intenso, fue el evento principal del mes.

Crónica de las victorias de José Mourinho en octubre

Rival

Marcador

Resultado

Contexto / Importancia

« Villarreal »

1:0

Victoria

Visita complicada y portería a cero

« Sevilla »

4:1

Victoria

Dominio total del ataque

« FC Barcelona »

2:1

Victoria

Victoria decisiva en El Clásico

La carrera por el título de La Liga

Esta racha de victorias ha reforzado considerablemente la posición del Real en la lucha por el campeonato:

Puesto

Club

Partidos

Puntos

Estado

1

« FC Barcelona »

12

33

Líder de la tabla

2

« Real Madrid »

12

30

El equipo de Mourinho acecha a 3 puntos

3

« Atlético Madrid »

12

28

En la pelea por el podio

Con 30 puntos tras 12 jornadas, el club madrileño ocupa la segunda plaza, a solo 3 puntos del líder catalán, intensificando la emoción por el título.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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