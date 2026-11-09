Bebé de 3 meses ve a su madre por primera vez con gafas (video)

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Bebé de 3 meses ve a su madre por primera vez con gafas (video)

Un video sobre Metehan, un bebé de tres meses que nació con un problema de visión congénito, ha captado la atención en las redes sociales. Cuando el bebé usó sus gafas de graduación 23 por primera vez, miró a su madre con ternura. Su mirada sincera derritió el corazón de muchos usuarios.

El video muestra la reacción del pequeño tras ponerse las gafas y los momentos en los que mira a su madre. Este clip se difundió en redes sociales el 7 de noviembre y fue visto más de 2 millones de veces en poco tiempo.

Hasta el momento no hay información oficial independiente sobre el problema visual del bebé, la dioptría exacta de las gafas o el lugar exacto donde se grabó el video. Sin embargo, el hecho de que la madre le hable a su hijo en turco sugiere que el evento pudo haber ocurrido en Turquía.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editor

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