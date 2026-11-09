Un nuevo rival para periodistas y presentadores: China presenta sus robots

Dos robots humanoides impulsados por inteligencia artificial fueron presentados en China como presentadores de televisión. Creados con apariencia humana, tienen la capacidad de estar frente a una cámara, hablar, moverse con naturalidad y adaptar sus expresiones faciales según el contenido de su discurso.

Los nuevos robots fueron presentados el 5 de noviembre durante el foro de inteligencia artificial en el marco de la Cumbre Mundial de Medios en Pekín. El proyecto es una colaboración entre la agencia de noticias china Xinhua y la empresa UBTECH Robotics.

Uno de los robots fue creado con apariencia masculina y el otro con apariencia femenina. Para que su aspecto fuera lo más humano posible, se utilizaron tecnologías de piel biónica, robótica humanoide e inteligencia artificial. Además, su habla, los movimientos de sus labios y sus expresiones faciales fueron sincronizados.

Los robots están conectados a la plataforma de inteligencia artificial llamada Xinhua Yudian. Este sistema utiliza la base de datos verificada de la agencia de noticias para ayudar a presentar las noticias. Durante la presentación, uno de los robots demostró sus capacidades leyendo noticias en el escenario.

A pesar de ello, el plan de utilizar robots como presentadores permanentes en televisión aún no ha sido confirmado. En el futuro, podrían utilizarse para presentar noticias, transmitir información en diferentes idiomas e interactuar con la audiencia.