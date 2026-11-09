Una leyenda vuelve al fútbol grande: Raúl González es nombrado entrenador del Real Oviedo

Leyenda del fútbol español y del Real Madrid, famoso exdelantero, Raúl González abre un nuevo e importante capítulo en su carrera como entrenador. El técnico de 49 años ha sido nombrado entrenador principal del equipo de la Segunda División española, Real Oviedo según anunció el club.

El servicio de prensa oficial del club hizo el anuncio. Según los términos del acuerdo, Raúl ha firmado un contrato a largo plazo con el equipo hasta junio de 2028. Carrera legendaria: 3 veces ganador de la Champions y escuela madrileña

Raúl González es considerado uno de los delanteros más brillantes y laureados de la historia del fútbol mundial:

Carrera como jugador:

Defendió los colores del Real Madrid durante 16 temporadas, de 1994 a 2010. También jugó en el Schalke 04 de Alemania, el Al-Sadd de Catar y el New York Cosmos de EE. UU.; Títulos ganados:

Como jugador, fue 6 veces campeón de España y levantó tres veces el trofeo de la UEFA Champions League; 7 años de experiencia en el sistema del Real Madrid:

Desde 2018 hasta 2025, entrenó a las categorías inferiores del Real Madrid (en particular al Castilla), formando a muchos jóvenes talentos. Situación actual del Real Oviedo y la misión de Raúl

El equipo asturiano lucha actualmente en la Segunda División por el ascenso a La Liga:

Indicador

Cifra / Estado Comentario Competición Segunda (La Liga 2) 2ª división Jornadas disputadas 13 jornadas Inicio de temporada Puntos acumulados 21 puntos Resultados estables Posición en la tabla 9º puesto Cerca de los puestos de play-off y ascenso directo Duración del contrato Hasta junio de 2028 Confianza por 3,5 años Con 21 puntos y en la 9ª posición, la directiva del Real Oviedo apuesta por la experiencia, el potencial táctico y el carácter ganador de Raúl González para llevar al equipo a la élite española, La Liga. Además, el hijo de Raúl juega en el equipo filial del club, el Vetusta.

21 ochko bilan 9-pog‘onani band etib turgan «Real Ovedo» rahbariyati Raul Gonsales tajribasi, murabbiylik salohiyati va g‘oliblik xarakteri orqali jamoani yana Ispaniya elitasi — La Ligaga olib chiqishni asosiy maqsad qilib qo‘ygan. Bundan tashqari, Raulning o‘g‘li ham klubning zaxira jamoasi — «Vetusta» safida to‘p tepadi.