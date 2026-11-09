Una leyenda vuelve al fútbol grande: Raúl González es nombrado entrenador del Real Oviedo

·12·Deportes
Una leyenda vuelve al fútbol grande: Raúl González es nombrado entrenador del Real Oviedo

Leyenda del fútbol español y del Real Madrid, famoso exdelantero, Raúl González abre un nuevo e importante capítulo en su carrera como entrenador. El técnico de 49 años ha sido nombrado entrenador principal del equipo de la Segunda División española, Real Oviedo según anunció el club.

El servicio de prensa oficial del club hizo el anuncio. Según los términos del acuerdo, Raúl ha firmado un contrato a largo plazo con el equipo hasta junio de 2028. Carrera legendaria: 3 veces ganador de la Champions y escuela madrileña

Raúl González es considerado uno de los delanteros más brillantes y laureados de la historia del fútbol mundial:

Carrera como jugador:

  • Defendió los colores del Real Madrid durante 16 temporadas, de 1994 a 2010. También jugó en el Schalke 04 de Alemania, el Al-Sadd de Catar y el New York Cosmos de EE. UU.; Títulos ganados:

  • Como jugador, fue 6 veces campeón de España y levantó tres veces el trofeo de la UEFA Champions League; 7 años de experiencia en el sistema del Real Madrid:

  • Desde 2018 hasta 2025, entrenó a las categorías inferiores del Real Madrid (en particular al Castilla), formando a muchos jóvenes talentos. Situación actual del Real Oviedo y la misión de Raúl

El equipo asturiano lucha actualmente en la Segunda División por el ascenso a La Liga:

Indicador

Cifra / Estado

Comentario

Competición

Segunda (La Liga 2)

2ª división

Jornadas disputadas

13 jornadas

Inicio de temporada

Puntos acumulados

21 puntos

Resultados estables

Posición en la tabla

9º puesto

Cerca de los puestos de play-off y ascenso directo

Duración del contrato

Hasta junio de 2028

Confianza por 3,5 años

Con 21 puntos y en la 9ª posición, la directiva del Real Oviedo apuesta por la experiencia, el potencial táctico y el carácter ganador de Raúl González para llevar al equipo a la élite española, La Liga. Además, el hijo de Raúl juega en el equipo filial del club, el Vetusta.

21 ochko bilan 9-pog‘onani band etib turgan «Real Ovedo» rahbariyati Raul Gonsales tajribasi, murabbiylik salohiyati va g‘oliblik xarakteri orqali jamoani yana Ispaniya elitasi — La Ligaga olib chiqishni asosiy maqsad qilib qo‘ygan. Bundan tashqari, Raulning o‘g‘li ham klubning zaxira jamoasi — «Vetusta» safida to‘p tepadi.

Raúl GonzálezReal OviedoSegundaReal MadridFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Lionel Messi compra oficialmente un club español: ¿se construye un nuevo imperio en Segunda?Lionel Messi compra oficialmente un club español: ¿se construye un nuevo imperio en Segunda?2 octubre 10:10Karolina Olgin envía un mensaje especial a Lionel MessiKarolina Olgin envía un mensaje especial a Lionel Messi18 septiembre 11:51Lionel Messi está cerca de comprar el club español CD EldenseLionel Messi está cerca de comprar el club español CD Eldense9 septiembre 09:37¿Está el Manchester City dispuesto a vender a Nico González?¿Está el Manchester City dispuesto a vender a Nico González?19 agosto 16:05Nico González se muestra satisfecho con su trabajo bajo las órdenes de Enzo MarescaNico González se muestra satisfecho con su trabajo bajo las órdenes de Enzo Maresca4 agosto 12:56Oficial: ¡Kily González es el nuevo entrenador del Inter Miami!Oficial: ¡Kily González es el nuevo entrenador del Inter Miami!28 agosto 18:41
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester
El análisis inesperado de Kasparov: ¿Quién tiene ventaja en el duelo por el título mundial entre Gukesh y Sindarov?
El análisis inesperado de Kasparov: ¿Quién tiene ventaja en el duelo por el título mundial entre Gukesh y Sindarov?