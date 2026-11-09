«Le doy un 10 sobre 10»: ¿Qué dijo Flick sobre la marcha del Barcelona hacia el título?

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«Le doy un 10 sobre 10»: ¿Qué dijo Flick sobre la marcha del Barcelona hacia el título?

Tras lograr una victoria clave en la jornada 12 del campeonato español, el club catalán del FC Barcelona se marcha al parón de selecciones de la FIFA como líder indiscutible de la clasificación.

El entrenador del equipo, Hans-Dieter Flick en una breve pero significativa entrevista concedida al prestigioso diario Marca valoró este resultado intermedio con la máxima nota, compartiendo a su vez su preocupación por la carga de trabajo de los jugadores con sus selecciones.

«En una escala del uno al diez, es un 10»

Ante la pregunta de los periodistassobre «¿Qué tan importante es para el equipo llegar al parón internacional como líder de La Liga?» el experimentado técnico alemán respondió con determinación:

  • Nota máxima: «En una escala del uno al diez, le doy un 10», enfatizó Flick, expresando su total satisfacción con los resultados obtenidos por su equipo;

  • Convocatorias internacionales y el factor fatiga: El técnico no negó que la partida de las estrellas del primer equipo hacia sus selecciones nacionales podría afectar el ritmo del club: «Algunos de nuestros jugadores se marchan ahora con sus selecciones. No es fácil, pero hay que saber gestionar estas situaciones y, sobre todo, preocuparse por el estado físico de los jugadores».

La parte alta de la tabla tras la jornada 12 de La Liga

Los catalanes mantienen una distancia de seguridad con sus perseguidores más cercanos:

Puesto

Club

Puntos

Diferencia con el líder

Estado

1

FC Barcelona

33

Líder del torneo

2

Real Madrid

30

-3 puntos

Principal perseguidor

3

Atlético Madrid

28

-5 puntos

En la pelea por el título

Ventaja psicológica en la carrera por el título

Con 33 puntos, el FC Barcelona aventaja a los gigantes madrileños: 3 puntos sobre el Real y 5 sobre el Atlético.

Tener este colchón antes del parón internacional aporta al equipo una ventaja psicológica y tranquilidad. Al mismo tiempo, la tarea principal de Flick sigue siendo recuperar a los jugadores sin lesiones y en su mejor forma física tras los compromisos FIFA.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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