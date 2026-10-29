Gemelos luchando contra el hambre en Yemen

Raghad y Raad, gemelos de siete semanas obligados a abandonar su hogar debido al conflicto armado en Yemen, luchan por sobrevivir. Su familia huyó de su aldea en el suroeste de Yemen debido a los combates entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales.

Según la corresponsal de la BBC, Orla Guerin, los gemelos nacieron prematuramente. Tras dejar su aldea, la familia caminó durante tres días para llegar a la ciudad de Adén. Durante el viaje, la salud de los bebés empeoró, sufriendo vómitos y diarrea severa.

Al llegar al hospital Al-Sadaqa en Adén, los médicos diagnosticaron a los gemelos con desnutrición aguda severa. Su padre, Bajash Ali Sagir Hassan, relató que comprar leche para los niños se volvió difícil debido a la guerra. Debido al aumento de los precios, a veces se vio obligado a darles solo agua.

Las condiciones en el hospital también son precarias. Debido a la falta de fondos de ayuda internacional, personal médico y equipos, es imposible atender a todos los pacientes. Médicos y enfermeros luchan por salvar a los niños en estado crítico.

Según la ONU, la intensificación de los combates en Yemen ha obligado a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares, y en algunas zonas, la población carece de acceso a ayuda alimentaria. El aumento de los precios y la falta de ayuda humanitaria agravan la situación de los más vulnerables, especialmente los niños.