Un hombre es encontrado vivo en el bosque tras tres años desaparecido

En Indonesia, un hombre de 49 años con problemas de salud mental fue encontrado vivo en un bosque montañoso después de casi tres años desaparecido. Había salido de su casa hace varios años y se perdió en los bosques del monte Salak. Recientemente, los lugareños lo encontraron por casualidad y avisaron a los rescatistas.

Los medios de comunicación indonesios informaron la semana pasada sobre el rescate de un hombre en los bosques del monte Salak, en la región de Sukabumi. Resultó que, tras fuertes lluvias, un grupo de lugareños salió a inspeccionar el flujo de un río cercano. En ese momento, vieron a un hombre sentado sobre una roca cubierta de musgo, que parecía desorientado.

Las personas que lo encontraron notaron de inmediato su estado crítico. Tenía dificultades para hablar, estaba físicamente muy debilitado y casi incapaz de caminar por sí mismo. Además, se asustó mucho al ver a otras personas.

Los rescatistas lo sacaron del bosque en una camilla. Luego fue llevado a la oficina de la administración del distrito para identificar su identidad. Se utilizaron métodos de escaneo de huellas dactilares y de retina para confirmar quién era.

Su familia lo había estado buscando durante tres años

El hombre rescatado fue identificado como Ayi Solexudin, de 49 años. Vivía en la región de Cianjur, Indonesia, y había sido declarado desaparecido por su familia hace casi tres años.

Su identidad fue confirmada más tarde por miembros de su familia. Sus seres queridos dijeron que Ayi sufría de problemas de salud mental. Un día salió de su casa hacia los bosques del monte Salak y nunca regresó.

Los familiares buscaron repetidamente en los bosques alrededor del pueblo para encontrarlo. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, no pudieron encontrar rastro del hombre.

Según los informes, llegaron varias veces noticias sobre el paradero de Ayi desde diferentes regiones. Sin embargo, antes de que su familia pudiera llegar a él, volvía a entrar en el bosque y desaparecía. Por ello, los esfuerzos por encontrarlo fueron infructuosos durante mucho tiempo.

Se desconoce cómo sobrevivió en el bosque

Es difícil decir exactamente cuánto tiempo vivió Ayi Solexudin en el monte Salak. Sin embargo, su estado físico en el momento del rescate mostró que había estado en condiciones difíciles durante mucho tiempo.

El hombre estaba muy delgado, debilitado y sufría de deshidratación. Dada su condición, se supone que pudo haber estado sin suficiente comida ni agua durante un largo periodo.

Los hermanos de Ayi contaron a los periodistas que su salud mental comenzó a deteriorarse después de la muerte de sus padres. Además, solía tener la costumbre de adentrarse solo en el bosque.

Pero esta vez no regresó a casa. Dónde estuvo durante casi tres años, qué comió y cómo sobrevivió en condiciones tan duras sigue siendo un misterio.

El hallazgo del hombre con vida fue un gran acontecimiento para su familia. Ahora es importante recuperar su salud y determinar qué vivió durante el largo periodo de su desaparición.