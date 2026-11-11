El cabello de una momia de 3000 años fascina a los científicos

La momia de una mujer que vivió en Egipto hace más de 3000 años fue reexaminada con tecnología médica moderna. El estudio reveló sus largos cabellos trenzados, cambios dentales y restos de órganos internos preservados. Lo más sorprendente es que los científicos lograron estudiar su cuerpo en 3D sin retirar las vendas.

Los investigadores examinaron a la momia, conocida como la «Dama de las trenzas» (The Braided Lady), mediante una tomografía computarizada (TC) de alta resolución. Los resultados se publicaron en octubre de 2026 en la revista científica Radiology Case Reports.

¿Quién era esta momia?

No se conserva el nombre real ni detalles de la vida de esta mujer. Basándose en las características de su momificación, los investigadores estiman que vivió aproximadamente entre 1292 y 1077 a. C., durante el periodo del Imperio Nuevo de Egipto o poco después.

No fue hallada en una tumba aislada, sino en un lugar donde se guardaban otras momias. En 1860, el médico James Douglas la llevó de Egipto a Canadá. Posteriormente, la momia pasó por varias colecciones de museos hasta llegar en 2006 al World Treasures Museum en Kansas, EE. UU.

Fue apodada «La Dama de las trenzas» porque su cabello largo y trenzado la distingue de otras momias.

¿Qué reveló la tomografía computarizada?

Los expertos escanearon la momia con cortes de 0,625 milímetros de espesor para reconstruir la estructura interna del cuerpo en 3D. Este método permitió examinar huesos, dientes y tejidos blandos preservados sin necesidad de abrir las vendas.

El examen reveló que se conservaron restos de tejido del hígado y del bazo en el cuerpo. También se observaron rastros de tejido cerebral seco en el cráneo, lo que sugiere que su cerebro quizás no fue extraído a través de la nariz durante la momificación.

Según los científicos, el proceso de extracción de órganos internos no se realizó por completo, lo que demuestra que las técnicas de momificación de los antiguos egipcios no siempre eran uniformes.