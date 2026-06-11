Bill Gates respondió preguntas sobre sus vínculos con Epstein

El fundador de Microsoft, Bill Gates, testificó ante una comisión del Congreso de EE. UU. que investiga las actividades de Jeffrey Epstein. La audiencia se lleva a cabo a puerta cerrada.

El congresista estadounidense James Comer exigió el testimonio de Gates después de que su nombre apareciera varias veces en documentos publicados por el Departamento de Justicia.

Según los documentos, la relación entre Gates y Epstein comenzó en 2011 y duró al menos hasta finales de 2014.

Según una declaración preparada, Gates tiene la intención de decir a los legisladores que nunca ha causado daño a otras personas.