Fin de Bank of America: ¿Por qué los bancos mundiales pagan millones por el caso Epstein?

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Fin de Bank of America: ¿Por qué los bancos mundiales pagan millones por el caso Epstein?

Un tribunal federal de Manhattan ha aprobado oficialmente una decisión impactante en el caso de Jeffrey Epstein. El juez Jed Rakoff validó el acuerdo alcanzado entre el gigante financiero «Bank of America» y las víctimas del fallecido financiero acusado de agresiones sexuales, un acuerdo de 72,5 millones de dólares. dio su aprobación.

En su declaración, el juez Rakoff calificó este acuerdo como un paso importante hacia la justicia y añadió: «Ninguna suma de dinero puede compensar plenamente el inmenso daño y el sufrimiento psicológico infligido a las víctimas por Epstein».

Indemnización a 60 mujeres: ¿De qué trata la demanda?

Según los abogados de las víctimas, estos fondos serán entre junio de 2008 y julio de 2019 distribuidos entre aproximadamente 60 mujeres que fueron víctimas de tráfico humano y agresiones sexuales por parte de Epstein y sus cómplices aproximadamente 60 mujeres distribuidos.

En octubre del año pasado se presentó una demanda colectiva contra el banco con sede en Charlotte, Carolina del Norte:

  • Hacer la vista gorda ante transacciones sospechosas: El banco fue acusado de no detener las operaciones financieras sospechosas de Epstein incluso después de las primeras acusaciones oficiales de delitos contra menores, y de mostrar una «lealtad absoluta» hacia él;

  • Datos del comité del Senado: Según datos del comité de finanzas del Senado de EE. UU., «Bank of America» continuó su colaboración a pesar de haber registrado informes sobre más de 170 millones de dólares en transferencias sospechosas entre el multimillonario Leon Black y Epstein.

Bancos globales sancionados: ¿Quién ha pagado cuánto?

«Bank of America» no es la única institución financiera obligada a pagar multas e indemnizaciones en el escándalo Epstein. Otros gigantes internacionales ya habían firmado acuerdos similares:

  • «JPMorgan Chase» — a las víctimas 290 millones de dólares;

  • «Deutsche Bank» — a las víctimas 75 millones de dólares han pagado.

Es notable que, en el marco de estos acuerdos, ninguno de los bancos que pagaron cientos de millones de dólares ha admitido oficialmente su culpabilidad.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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