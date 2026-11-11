¿Cannavaro dejará Uzbekistán? Habló sobre su futuro y su contrato hasta 2027

El deseo de dirigir a la selección italiana, los rumores sobre ofertas de Sudamérica y su futuro en Uzbekistán. Fabio Cannavaro respondió a las preguntas que captaron la atención de los periodistas antes del partido contra Rusia. Una de sus declaraciones es especialmente notable: toda su atención está puesta actualmente en la selección nacional de Uzbekistán.

Continúan las especulaciones sobre el futuro de Fabio Cannavaro, entrenador de la selección nacional de Uzbekistán. Tras la difusión de sus opiniones sobre el deseo de dirigir a la selección de su país natal, surgieron preguntas sobre cuánto durará su etapa en Uzbekistán.

Durante la conferencia de prensa previa al partido amistoso contra Rusia, Cannavaro aclaró estos temas. Indicó que sus relaciones con la Asociación de Fútbol de Uzbekistán son excelentes y que su contrato actual está previsto hasta el otoño de 2027.

El sueño de dirigir a la selección de Italia: ¿qué dijo Cannavaro?

Los periodistas pidieron al técnico que comentara sus declaraciones anteriores sobre su deseo de ser seleccionador de Italia. Cannavaro no ocultó que tal sueño es natural para él, dado que es un jugador con una gran historia en el fútbol italiano.

«He jugado 20 años en ese equipo. Todo italiano desea ser seleccionador de la selección nacional de Italia. No es mi culpa que mis entrevistas se hayan difundido ampliamente.

Soy un profesional y ahora, cada día al despertar, pienso en dar toda mi energía a la selección nacional de Uzbekistán. Las noticias sobre que podría dirigir a una selección sudamericana son solo rumores», dijo Cannavaro.

En esta respuesta, el técnico destacó dos aspectos: el deseo de dirigir a Italia es un sueño personal, pero su tarea profesional actual es trabajar con la selección de Uzbekistán.

¿Cuándo termina el contrato de Cannavaro con Uzbekistán?

Este fue uno de los puntos más importantes de la conferencia de prensa. El técnico italiano destacó sus buenas relaciones con la Asociación de Fútbol de Uzbekistán y confirmó que su contrato es válido hasta el otoño de 2027.

«Nuestras relaciones con la Asociación de Fútbol de Uzbekistán son excelentes. Mi contrato está previsto hasta el otoño de 2027. Sin embargo, teniendo en cuenta que la Copa Asiática ha sido pospuesta, discutiremos este asunto con la dirección. No hay ningún problema. Solo pienso en Uzbekistán», declaró el entrenador.

Por lo tanto, por ahora no hay una decisión oficial ni una declaración que confirme la intención de Cannavaro de dejar Uzbekistán. El técnico indicó que su contrato está vigente y que se centra en continuar su labor. Los cambios en el calendario de la Copa Asiática podrían ser motivo para volver a discutir el contrato.

¿Por qué Cannavaro quiere jugar contra rivales fuertes?

En la conferencia de prensa, el técnico italiano pidió a los periodistas que se centraran más en el próximo partido, el rival y la táctica, en lugar de temas ajenos al fútbol.

En su opinión, es crucial para el desarrollo de la selección de Uzbekistán jugar regularmente contra rivales fuertes. En tales duelos, identificar las fortalezas y debilidades del equipo es más importante que ganar el partido.

«Siempre le digo a la dirección que debemos jugar contra rivales fuertes. En esos encuentros el resultado no es importante. Lo esencial es conocer nuestras carencias.

El partido contra Corea del Sur nos mostró cuál debe ser la intensidad en el equipo y que es posible marcar goles en dos de cada tres ocasiones. Estos partidos también serán una experiencia similar para nosotros», dijo Cannavaro.

Es evidente que el entrenador no quiere evaluar el partido contra Rusia solo desde el punto de vista del resultado. Para él, estos juegos son una oportunidad para probar la competitividad del equipo a nivel internacional.

¿Por qué no fueron convocados Masharipov, O‘runov y Sergeyev?

En la conferencia de prensa también se discutió la ausencia de Jasur Masharipov, Oston O‘runov, Igor Sergeyev y Yusupov en la convocatoria de la selección.

Cannavaro afirmó abiertamente que no hay ningún conflicto con estos jugadores. De esta manera, subrayó que no hay base para vincular su ausencia en esta concentración con desacuerdos personales.

De enero a septiembre: los próximos planes de la selección

Cannavaro también dio información sobre los planes de preparación futuros. Según él, está prevista una concentración especial en enero sin los legionarios. Es importante no interferir en los procesos de entrenamiento y competición de los jugadores en sus clubes.

Además, en marzo, junio y septiembre se realizarán las concentraciones habituales de la selección durante las fechas FIFA.

Estos planes significan que la selección continuará su preparación regular y que el trabajo de evaluación de diferentes plantillas y jugadores seguirá adelante.

Uzbekistán — Rusia: ¿cuándo empieza el partido?

Recordamos que el partido amistoso entre las selecciones de Uzbekistán y Rusia tendrá lugar el 12 de noviembre en el estadio Pakhtakor de Taskent.

El encuentro comenzará a las 20:00, hora de Taskent.

Para Cannavaro, este partido no es solo una prueba contra un rival fuerte, sino también una oportunidad para evaluar el estado actual de la selección. Los aficionados esperan con ansias ver cómo jugará Uzbekistán contra Rusia.

Una cosa está clara: a pesar de las diversas especulaciones sobre su futuro, Cannavaro reafirmó en su declaración su lealtad a la selección de Uzbekistán y que su atención principal está en este equipo.