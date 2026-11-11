Lamine Yamal hace un valioso regalo a dos jóvenes por una recomendación de restaurante (vídeo)

En las redes sociales se está difundiendo un vídeo protagonizado por la estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal.

En él, el futbolista va en coche, se detiene junto a dos jóvenes que encuentra en el camino y les pide que le recomienden un restaurante con un ambiente tranquilo y agradable para cenar.

Los jóvenes le sugieren uno de los restaurantes que conocen. Como agradecimiento, Lamine Yamal les regala unos auriculares de alta gama de la marca Beats.

Sorprendidos por el regalo inesperado, los jóvenes no pueden creer lo que ven. Antes de despedirse, el futbolista se toma una foto con ellos.

El encuentro, que comenzó con una simple recomendación de restaurante, se convirtió en un recuerdo inolvidable para los dos jóvenes.