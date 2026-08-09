Coca-Cola prohíbe imprimir ciertos mensajes en sus latas

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Coca-Cola prohíbe imprimir ciertos mensajes en sus latas

El servicio en línea de Coca-Cola, que permite a los clientes imprimir mensajes breves en latas y botellas, provocó un debate inesperado. Los usuarios descubrieron que el sistema rechazaba algunas expresiones religiosas y políticas, mientras permitía otros mensajes controvertidos.

Una investigación de Fox News Digital reveló que expresiones como «Jesús es el Señor» y «Palestina libre» estaban bloqueadas. Al mismo tiempo, el sistema aceptaba algunas frases ateas y favorables a Israel.

El servicio de personalización de la empresa permitía introducir mensajes de 18 caracteres. Sin embargo, el sistema restringía automáticamente ciertas palabras y expresiones de carácter religioso, político, relacionadas con marcas o consideradas inapropiadas.

No obstante, la investigación reveló que el filtro no funcionaba de manera uniforme. Algunos usuarios mostraron que el sistema rechazaba incluso palabras comunes, mientras que otras expresiones controvertidas superaban las restricciones.

Coca-Cola explicó lo ocurrido como un problema técnico. Un portavoz de la empresa indicó que algunas funciones del servicio de personalización habían sido suspendidas temporalmente y que el sistema estaba siendo revisado.

Según la empresa, los mensajes que se imprimen en latas o botellas pasan por una moderación adicional antes de la confirmación definitiva del pedido. Coca-Cola afirmó que mejorará esta herramienta basándose en los comentarios de los consumidores.

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