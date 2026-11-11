Francia ha pedido a Alemania que establezca reglas estrictas para el uso de misiles de largo alcance producidos o adquiridos en su territorio en caso de conflicto militar o tensiones. Así lo informó el Financial Times citando sus fuentes.

La doctrina nuclear francesa y las preocupaciones

Según el informe, París quiere que Alemania alinee sus reglas de uso de estas armas con la doctrina nuclear francesa. Funcionarios franceses creen que los ataques convencionales contra objetivos en territorio ruso podrían provocar una respuesta nuclear por parte de Rusia.

«Si los rusos malinterpretan la señal, es posible acercarse a una escalada nuclear sin siquiera darse cuenta» — destacó uno de los funcionarios franceses.

Además, se informa que París está profundamente preocupado por la expansión significativa del arsenal de armas de largo alcance de Berlín. Alemania está desarrollando y comprando activamente numerosos misiles tierra-tierra con un alcance de 500 a más de 2 000 kilómetros, capaces de alcanzar el interior del territorio ruso.

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«Garantizar la seguridad internacional y cualquier error de cálculo en el uso de misiles podría causar catástrofes a escala global».

Reacción de Moscú y declaraciones oficiales

Cabe recordar que la parte rusa ha subrayado en repetidas ocasiones que nunca ha tenido la intención de atacar a los países de la OTAN. Sin embargo, Moscú declara constantemente que cualquier acción peligrosa que amenace los intereses y la seguridad de la Federación Rusa no será ignorada y se tomarán las medidas correspondientes.

¿Cómo cree que la expansión de misiles de largo alcance por parte de los países europeos y los desacuerdos al respecto afectan la seguridad global? ¡Deje su opinión en los comentarios!