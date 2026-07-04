Francia sufre una pérdida importante: jugará sin Tchouaméni contra Paraguay

La selección de Francia ha sufrido una pérdida importante antes de los octavos de final del Mundial. El centrocampista Aurélien Tchouaméni no podrá disputar el partido crucial contra Paraguay debido a una lesión.

Tchouaméni se lesionó en el entrenamiento

Según RMC Sport, el futbolista de 26 años sufrió una lesión en el muslo durante una sesión de entrenamiento.

Por este motivo, Tchouaméni se perderá el partido de octavos de final contra Paraguay. No se sabe cuándo regresará al equipo.

Manu Koné podría ocupar su lugar

El cuerpo técnico de la selección francesa está considerando la posibilidad de alinear a Manu Koné en el once titular en lugar de Tchouaméni.

Tchouaméni había disputado tres partidos con Francia en el Mundial en curso hasta ahora.

Francia golea a Suecia

Los pupilos de Didier Deschamps derrotaron a Suecia por 3:0 en los dieciseisavos de final.

Con esta victoria, los franceses se clasificaron para los octavos de final, pero perdieron a uno de sus centrocampistas clave antes del próximo partido.

Paraguay elimina a Alemania de forma sensacional

La selección de Paraguay logró una gran sensación en la primera ronda de la fase eliminatoria.

Los sudamericanos no pudieron desempatar con Alemania ni en el tiempo reglamentario ni en la prórroga. En la tanda de penales, derrotaron a la «Mannschaft» y avanzaron a la siguiente ronda.

Ahora Francia se enfrentará a Paraguay, que ya ha creado una sensación, sin Tchouaméni.