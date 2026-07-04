Francia sufre una pérdida importante: jugará sin Tchouaméni contra Paraguay

·104·Deportes
Francia sufre una pérdida importante: jugará sin Tchouaméni contra Paraguay

La selección de Francia ha sufrido una pérdida importante antes de los octavos de final del Mundial. El centrocampista Aurélien Tchouaméni no podrá disputar el partido crucial contra Paraguay debido a una lesión.

Tchouaméni se lesionó en el entrenamiento

Según RMC Sport, el futbolista de 26 años sufrió una lesión en el muslo durante una sesión de entrenamiento.

Por este motivo, Tchouaméni se perderá el partido de octavos de final contra Paraguay. No se sabe cuándo regresará al equipo.

Manu Koné podría ocupar su lugar

El cuerpo técnico de la selección francesa está considerando la posibilidad de alinear a Manu Koné en el once titular en lugar de Tchouaméni.

Tchouaméni había disputado tres partidos con Francia en el Mundial en curso hasta ahora.

Francia golea a Suecia

Los pupilos de Didier Deschamps derrotaron a Suecia por 3:0 en los dieciseisavos de final.

Con esta victoria, los franceses se clasificaron para los octavos de final, pero perdieron a uno de sus centrocampistas clave antes del próximo partido.

Paraguay elimina a Alemania de forma sensacional

La selección de Paraguay logró una gran sensación en la primera ronda de la fase eliminatoria.

Los sudamericanos no pudieron desempatar con Alemania ni en el tiempo reglamentario ni en la prórroga. En la tanda de penales, derrotaron a la «Mannschaft» y avanzaron a la siguiente ronda.

Ahora Francia se enfrentará a Paraguay, que ya ha creado una sensación, sin Tchouaméni.

FranciaParaguayAurélien TchouaméniAlemaniaDidier Deschamps
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Abdulkarim: «No jugamos solo contra Messi»Abdulkarim: «No jugamos solo contra Messi»Hoy, 16:18Lisandro Martinez admitió que pensó en poner fin a su carrera por una grave lesiónLisandro Martinez admitió que pensó en poner fin a su carrera por una grave lesiónHoy, 16:11Ter Stegen podría continuar su carrera en los Países Bajos : Barcelona y el Ajax llegan a un acuerdoTer Stegen podría continuar su carrera en los Países Bajos : Barcelona y el Ajax llegan a un acuerdoHoy, 15:59Delantero egipcio: «Hoy hemos hecho felices a 120 millones de egipcios»Delantero egipcio: «Hoy hemos hecho felices a 120 millones de egipcios»Hoy, 15:14Bournemouth refuerza su ataque: se cierra el traspaso de Alvaro RodriguezBournemouth refuerza su ataque: se cierra el traspaso de Alvaro RodriguezHoy, 15:13El corazón de un aficionado se detiene tras la derrota de su equipoEl corazón de un aficionado se detiene tras la derrota de su equipoHoy, 15:07
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
Georgina revela el mayor secreto de Cristiano Ronaldo sobre el fútbol
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán