Mundial 2026: Todos los cruces de octavos de final definidos, ¡comienzan los playoffs!

Los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo de fútbol han terminado oficialmente. Ahora comienza la parte más emocionante e implacable del torneo: la fase de eliminación directa. Todas las selecciones clasificadas para los octavos de final ya conocen a sus primeros rivales.

Todos los cruces de octavos de final:

Los emparejamientos de los playoffs de este año parecen muy interesantes. ¿Qué partido te emociona más?

Alemania — Paraguay

Francia — Suecia

Sudáfrica — Canadá

Países Bajos — Marruecos

Portugal — Croacia (!Uno de los partidos centrales)

España — Austria

Estados Unidos — Bosnia y Herzegovina

Bélgica — Senegal

Brasil — Japón

Costa de Marfil — Noruega

México — Ecuador

Inglaterra — RD Congo

Argentina — Cabo Verde

Australia — Egipto

Suiza — Argelia

Colombia — Ghana

Arranque: ¡Los playoffs comienzan esta noche!

Cabe destacar que los duelos a vida o muerte del Mundial 2026 no se harán esperar. Los partidos de playoffs en la noche del 28 al 29 de junio comenzarán.

En el primer encuentro que inaugurará esta etapa del torneo, las selecciones de Canadá y Sudáfrica se enfrentarán. Para los aficionados del hemisferio oriental, el partido comenzará a las 00:00 hora de Tashkent.

¿Qué equipos crees que pasarán a los cuartos de final? ¡Deja tus pronósticos en los comentarios y comparte el artículo con tus amigos futboleros! No te pierdas los choques más intensos del Mundial.