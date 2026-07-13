La ola de calor en Europa tuvo consecuencias devastadoras

Una fuerte ola de calor que azotó el continente europeo a finales de junio provocó más de 10 000 muertes adicionales. Así lo informó la agencia de noticias dpa, basándose en los datos del programa EuroMOMO (European Mortality Monitoring), que opera con el apoyo del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Zamin.uz presenta las cifras alarmantes causadas por esta anomalía climática y las estadísticas de los países más afectados.

El objetivo principal del calor: la población mayor de 65 años

Según los resultados del estudio, la gran mayoría de las muertes relacionadas con el calor corresponden a personas mayores. Según las estimaciones, más de 9 000 víctimas eran personas mayores de 65 años.

Los expertos señalan que las temperaturas extremadamente altas tienen los siguientes efectos negativos en el organismo humano:

No solo provocan golpes de calor directos;

Sino que agravan drásticamente las enfermedades cardiovasculares, respiratorias y otras enfermedades crónicas.

Por ello, las personas mayores son el grupo de riesgo más vulnerable a los efectos del calor.

Muertes adicionales por países y ciudades

Los expertos de EuroMOMO analizaron los datos estadísticos nacionales de 27 países europeos. Durante la última semana de junio, las tasas más altas de mortalidad adicional se observaron principalmente en Francia y Bélgica. Otros estudios independientes revelaron las siguientes cifras precisas:

Región / País / Ciudad Número de víctimas Detalles importantes y fuente del estudio Alemania ~5 100 personas Datos del Instituto Robert Koch (RKI). De ellos, 4 310 fallecieron durante la semana más calurosa, del 22 al 28 de junio. Más del 80 % de los fallecidos tenían más de 75 años. Reino Unido (Inglaterra y Gales) ~2 700 personas Calculado por investigadores del Imperial College, el Servicio Meteorológico y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. 12 grandes ciudades europeas ~2 300 personas Análisis del equipo científico mencionado. El mayor número de muertes se registró en Milánen Italia, en la capital francesa París y en la ciudad española de Barcelona. en España.

Aspecto demográfico y la alarmante conclusión de los científicos

Los estudios revelaron que las muertes relacionadas con el calor fueron más frecuentes en mujeres que en hombres. Sin embargo, los científicos explican esto no por las características del organismo femenino, sino por el hecho de que el número total de mujeres en los grupos de mayor edad (ancianos) es naturalmente mayor que el de los hombres.