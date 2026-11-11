El fútbol brasileño al borde de una crisis financiera tras la prohibición de las apuestas en línea

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha evaluado oficialmente los daños financieros que la prohibición de las apuestas en línea en el país causará al sistema de fútbol local. En audiencias públicas ante la Corte Suprema Federal, se informó que, debido a las nuevas restricciones, las pérdidas del fútbol brasileño solo en 2027 ascenderían a aproximadamente 420 millones de reales (cerca de 80 millones de dólares) y estas pérdidas financieras podrían aumentar en los próximos años.

Contratos millonarios entre casas de apuestas y clubes

Según los datos presentados por la Confederación, las empresas de apuestas son actualmente los patrocinadores principales (titulares) de 27 de los 40 clubes de las dos divisiones superiores del campeonato brasileño. El valor total de estos contratos de patrocinio es de aproximadamente 1 mil millones de reales, lo que representa el 35 % de todos los ingresos por patrocinio de estos equipos.

Según la CBF, la salida de las casas de apuestas del mercado provocará una caída drástica en el valor de los acuerdos de patrocinio. Como resultado, para cubrir los agujeros financieros y compensar las pérdidas, los clubes se verán obligados a vender a sus jugadores de manera más activa, lo que afectará seriamente al mercado de fichajes.