La IBF actualiza su ranking: cuatro boxeadores uzbekos entre los mejores
La Federación Internacional de Boxeo (IBF) ha publicado su nuevo ranking de boxeadores profesionales. Cuatro luchadores uzbekos figuran en la lista actualizada. Mientras que Bakhodir Jalolov, Israil Madrimov y Murodjon Akhmadaliev han mantenido sus posiciones, Mirazizbek Mirzakhalilov ha subido tres puestos hasta alcanzar el 13.º lugar.
La participación de los representantes de Uzbekistán en el boxeo profesional en los rankings internacionales continúa. En el último ranking publicado por la IBF, cuatro boxeadores del país han sido incluidos entre los mejores luchadores en sus respectivas categorías de peso.
Entre ellos se encuentran representantes de los pesos pesados, el ex campeón mundial Israil Madrimov, así como dos boxeadores uzbekos que compiten en la categoría de peso supergallo.
Bakhodir Jalolov se mantiene en el top 4
Bakhodir Jalolov, que defiende los colores de Uzbekistán en la categoría de peso pesado, ha mantenido el 4.º puesto del ranking IBF.
En esta categoría, el cinturón de campeón pertenece al croata Filip Hrgović. La permanencia de Jalolov en el top 4 demuestra que su posición en la escena internacional del boxeo profesional sigue siendo sólida.
Israil Madrimov también mantuvo su lugar
En la categoría de peso superwélter, Israil Madrimov se mantuvo en el 6.º puesto. En esta división, el cinturón de campeón pertenece al británico Josh Kelly.
El hecho de que la posición de Madrimov en el ranking no haya cambiado significa que sigue estando entre los mejores boxeadores de esta categoría.
Murodjon Akhmadaliev en la categoría donde Naoya Inoue es campeón
En la categoría de peso supergallo, Murodjon Akhmadaliev ha mantenido el 4.º puesto del ranking IBF.
En esta división, una de las estrellas del boxeo mundial, el japonés Naoya Inoue, es el campeón. El lugar de Akhmadaliev en el top 4 demuestra su alta competitividad en esta categoría.
Mirazizbek Mirzakhalilov subió tres puestos
Entre los boxeadores uzbekos, el progreso más notable en el ranking corresponde a Mirazizbek Mirzakhalilov.
Ha pasado del 15.º puesto el mes pasado al 13.º en la categoría de peso supergallo. En esta categoría también, el cinturón de campeón pertenece a Naoya Inoue.
De este modo, Mirzakhalilov ha mejorado su posición en el ranking internacional y ha consolidado su lugar entre los 15 mejores boxeadores.
Boxeadores uzbekos en el ranking IBF
Boxeador
Categoría de peso
Posición en el ranking
Campeón
Bakhodir Jalolov
Peso pesado
4.º puesto
Filip Hrgović
Israil Madrimov
Peso superwélter
6.º puesto
Josh Kelly
Murodjon Akhmadaliev
Peso supergallo
4.º puesto
Naoya Inoue
Mirazizbek Mirzakhalilov
Peso supergallo
13.º puesto
Naoya Inoue
El ranking actualizado muestra que los representantes del boxeo profesional uzbeko siguen manteniendo y mejorando su posición en la escena internacional. En particular, la presencia de dos boxeadores uzbekos en la misma categoría es un punto notable para los aficionados.
Ahora, la atención principal se centrará en los próximos combates de los boxeadores y sus oportunidades de subir aún más en el ranking.
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