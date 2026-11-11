La IBF actualiza su ranking: cuatro boxeadores uzbekos entre los mejores

La Federación Internacional de Boxeo (IBF) ha publicado su nuevo ranking de boxeadores profesionales. Cuatro luchadores uzbekos figuran en la lista actualizada. Mientras que Bakhodir Jalolov, Israil Madrimov y Murodjon Akhmadaliev han mantenido sus posiciones, Mirazizbek Mirzakhalilov ha subido tres puestos hasta alcanzar el 13.º lugar. La participación de los representantes de Uzbekistán en el boxeo profesional en los rankings internacionales continúa. En el último ranking publicado por la IBF, cuatro boxeadores del país han sido incluidos entre los mejores luchadores en sus respectivas categorías de peso. Entre ellos se encuentran representantes de los pesos pesados, el ex campeón mundial Israil Madrimov, así como dos boxeadores uzbekos que compiten en la categoría de peso supergallo. Bakhodir Jalolov se mantiene en el top 4 Bakhodir Jalolov, que defiende los colores de Uzbekistán en la categoría de peso pesado, ha mantenido el 4.º puesto del ranking IBF.

En esta categoría, el cinturón de campeón pertenece al croata Filip Hrgović. La permanencia de Jalolov en el top 4 demuestra que su posición en la escena internacional del boxeo profesional sigue siendo sólida. Israil Madrimov también mantuvo su lugar En la categoría de peso superwélter, Israil Madrimov se mantuvo en el 6.º puesto. En esta división, el cinturón de campeón pertenece al británico Josh Kelly. El hecho de que la posición de Madrimov en el ranking no haya cambiado significa que sigue estando entre los mejores boxeadores de esta categoría. Murodjon Akhmadaliev en la categoría donde Naoya Inoue es campeón En la categoría de peso supergallo, Murodjon Akhmadaliev ha mantenido el 4.º puesto del ranking IBF. En esta división, una de las estrellas del boxeo mundial, el japonés Naoya Inoue, es el campeón. El lugar de Akhmadaliev en el top 4 demuestra su alta competitividad en esta categoría. Mirazizbek Mirzakhalilov subió tres puestos Entre los boxeadores uzbekos, el progreso más notable en el ranking corresponde a Mirazizbek Mirzakhalilov. Ha pasado del 15.º puesto el mes pasado al 13.º en la categoría de peso supergallo. En esta categoría también, el cinturón de campeón pertenece a Naoya Inoue.