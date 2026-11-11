Comerciante iraní sufre boicot por su parecido con Netanyahu

Un comerciante que trabaja en Teherán, la capital de Irán, ha captado la atención de los usuarios de internet debido a su gran parecido físico con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Según informes difundidos en redes sociales, algunos clientes, molestos por su parecido con el primer ministro israelí, han dejado de comprar en su tienda. Se ha informado que esto le ha causado pérdidas financieras al comerciante.

Sin embargo, el medio Jewish Breaking News no ha podido confirmar de forma independiente las noticias sobre un boicot organizado por los clientes o las pérdidas económicas del comerciante.

Se señala que, anteriormente, algunos usuarios iraníes de internet hicieron un llamado para apoyar al comerciante. De esta manera, su parecido con Netanyahu ha generado diversos debates en las redes sociales.