Islam Makhachev recibe estatus global: Cuenta los detalles del campeonato de Sambo

Campeón de la UFC Islam Makhachevha sido nombrado oficialmente por la Federación Internacional de Sambo (FIAS) «embajador mundial del sambo» según el servicio de prensa de la Escuela de Artes Marciales Abdulmanap Nurmagomedov, el atleta recibió este alto título durante su reciente visita a Uzbekistán.

Campeonato de aniversario en Taskent y reconocimiento internacional

Islam Makhachev visitó del 5 al 8 de noviembre la ciudad de Taskent, donde participó en el 50.º campeonato mundial de aniversario de sambo como invitado de honor y embajador de este deporte. Antes del inicio de la competición, el presidente de la FIAS, Vasily Shestakov, entregó solemnemente a Islam Makhachev y a la leyenda de las MMA Fedor Emelianenko los documentos oficiales que confirman su estatus de embajadores mundiales del sambo durante una conferencia de prensa.