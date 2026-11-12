Islam Makhachev recibe estatus global: Cuenta los detalles del campeonato de Sambo
Campeón de la UFC Islam Makhachevha sido nombrado oficialmente por la Federación Internacional de Sambo (FIAS) «embajador mundial del sambo» según el servicio de prensa de la Escuela de Artes Marciales Abdulmanap Nurmagomedov, el atleta recibió este alto título durante su reciente visita a Uzbekistán.
Campeonato de aniversario en Taskent y reconocimiento internacional
Islam Makhachev visitó del 5 al 8 de noviembre la ciudad de Taskent, donde participó en el 50.º campeonato mundial de aniversario de sambo como invitado de honor y embajador de este deporte. Antes del inicio de la competición, el presidente de la FIAS, Vasily Shestakov, entregó solemnemente a Islam Makhachev y a la leyenda de las MMA Fedor Emelianenko los documentos oficiales que confirman su estatus de embajadores mundiales del sambo durante una conferencia de prensa.
«Mi último viaje fue a Uzbekistán. Allí se celebró el 50.º campeonato mundial de aniversario de sambo. En mi opinión, la competición se organizó a un nivel muy alto. Participaron un total de 101 países. Ahora me involucraré más activamente en todas las actividades relacionadas con el sambo, ya que me he convertido oficialmente en embajador mundial del sambo. En Uzbekistán, también recibí el título de «Maestro emérito de deportes en sambo»», dijo Islam Makhachev.
Parámetros del campeonato mundial de aniversario de Sambo
Detalles e información
Fechas
5–8 de noviembre de 2026
Lugar de la competición
Complejo «Yangi O‘zbekiston» en Taskent
Número de países participantes
Atletas de 101 países
Títulos otorgados
«Embajador mundial del sambo» y «Maestro emérito de deportes en sambo» por la FIAS
Invitados de honor del evento
Islam Makhachev y Fedor Emelianenko
«Esta gran competición organizada en Taskent se convirtió no solo en una fiesta deportiva, sino también en un evento histórico importante para la comunidad deportiva internacional».
Ceremonias y apertura en el complejo «Yangi O‘zbekiston»
El campeonato se llevó a cabo a un alto nivel en el complejo «Yangi O‘zbekiston» en nuestra capital. Compitieron los mejores atletas de 101 países del mundo. Como parte del evento, Islam Makhachev, junto con el legendario luchador Fedor Emelianenko, pronunció un discurso en la ceremonia de apertura, compartió su experiencia con los jóvenes atletas y proporcionó información interesante sobre su carrera a los medios de comunicación.
¿En qué medida cree que la obtención de este estatus de embajador internacional por parte de estrellas mundiales como Islam Makhachev impulsa la popularización del sambo entre los jóvenes? ¡Deje su opinión en los comentarios!
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