Nuevo ranking de World Boxing: los boxeadores uzbekos lideran la escena internacional

La organización internacional World Boxing ha publicado el ranking oficial actualizado de boxeadores para el mes de noviembre. Según el mismo, los talentosos deportistas uzbekos que compiten en diversas categorías de peso ocupan los primeros lugares y han consolidado sus posiciones. En particular, en la categoría masculina, cuatro de nuestros representantes ocupan simultáneamente en sus respectivas categorías el primer lugar del ranking.

Líderes masculinos y podios

En el ranking masculino actualizado, los representantes de la escuela de boxeo uzbeka lideran varias categorías. En particular, Abdumalik Khalokov (60 kg), Asadkhuja Muydinkhujaev (65 kg), Javokhir Ummataliev (80 kg) y Akmaljon Isroilov (85 kg) ocupan el primer puesto mundial en sus categorías de peso.

Categoría de peso Boxeadores uzbekos en la cima y posiciones destacadas 50 kg Asilbek Jalilov (13º), Shodiyorjon Melikuziev (20º) 55 kg Mirazizbek Mirzakhalilov (15º), Samandar Olimov (19º), Shakhzod Muzaffarov (22º) 60 kg Abdumalik Khalokov (1er lugar), Dilshod Abdumurodov (34º), Madiyar Daniyarov (40º) 65 kg Asadkhuja Muydinkhujaev (1er lugar), Abdulloh Madaminov (7º), Adhamjon Mukhiddinov (31º) 70 kg Shavkatjon Boltaev (9º), Muhammadazizbek Ismoilov (34º) 75 kg Fazliddin Erkinboev (3º), Javokhir Abdurahimov (7º) 80 kg Javokhir Ummataliev (1er lugar), Fazliddin Erkinboev (2º), Turabek Khabibullaev (23º) 85 kg Akmaljon Isroilov (1er lugar), Jasurbek Yuldoshev (5º) 90 kg Turabek Khabibullaev (1er lugar), Halimjon Mamasoliev (6º), Nusratbek Tokhirov (21º) 90+ kg Jahongir Zokirov (2º), Arman Makhanov (22º), Halimjon Mamasoliev (22º)

«El hecho de que los boxeadores uzbekos ocupen regularmente los primeros lugares en los rankings internacionales es una prueba clara de la gran atención que se presta al deporte en nuestro país y del potencial de nuestra escuela».

Nuestras boxeadoras también en la cima

Los resultados del ranking femenino también son alentadores. Varias de nuestras representantes figuran en el top 10:

48 kg: Sabina Bobokulova — 6ª, Farzona Fozilova — 11ª

51 kg: Feruza Kazakova — 7ª, Gulsevar Ganieva — 22ª

65 kg: Navbahor Khamidova — 3ª , Feruza Abdualimova — 23ª

70 kg / 75 kg: Aziza Zokirova — 7ª (en ambas categorías)

80 kg: Rukhshona Parpieva — 7ª

80+ kg: Oltinoy Sotimboeva — 6ª

Se acerca la final de la Copa del Mundo en Taskent

Recordamos que del 26 de noviembre al 4 de diciembre en nuestra capital, Taskent, la fase final de la Copa del Mundo World Boxing 2026 se llevará a cabo con un alto nivel. Antes de esta prestigiosa competición, se espera que el ranking actualizado y las excelentes posiciones de nuestros atletas aumenten las posibilidades de nuestro equipo nacional.

¿Crees que nuestros boxeadores podrán mantener el primer lugar en la clasificación general durante la final de la Copa del Mundo en Taskent? ¡Deja tu opinión en los comentarios!