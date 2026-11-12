Pep Guardiola podría dirigir a la selección de EE. UU.: se esperan grandes cambios

El exentrenador del Manchester City, Pep Guardiola, podría continuar su carrera a nivel de selecciones nacionales. El prestigioso medio The Athletic informó que su nombre está siendo seriamente considerado para dirigir al equipo nacional de los Estados Unidos.

Cadena de transferencias y planes de la federación estadounidense

Según la fuente, la llegada de Pep Guardiola a la selección estadounidense podría depender de ciertos cambios de entrenadores. En particular, se espera que esto ocurra si Mauricio Pochettino toma el lugar de Michael Carrick en Manchester United.

Cabe recordar que, antes de estas informaciones, el reconocido técnico español rechazó una oferta para dirigir a la selección nacional de Italia, prefiriendo tomarse un descanso temporal en su carrera como entrenador.

Los trofeos de Pep Guardiola con Manchester City Número de títulos y estadísticas Premier League Seis veces campeón FA Cup Tres veces campeón EFL Cup Cinco veces campeón Community Shield Tres veces campeón Trofeos en el ámbito internacional UEFA Champions League, Supercopa de la UEFA y Mundial de Clubes (una vez cada uno)

«A lo largo de su carrera, Guardiola se ha convertido en uno de los mejores entrenadores del mundo, logrando éxitos inigualables no solo con el Manchester City, sino también con el FC Barcelona y el Bayern Múnich».

El rico legado del entrenador y un nuevo desafío

Pep Guardiola ha ganado todos los trofeos prestigiosos posibles a nivel de clubes. Además de dominar los campos ingleses con el Manchester City, también ha registrado resultados asombrosos en torneos europeos. Si este plan de la federación de fútbol de EE. UU. se concreta, Guardiola tendrá su primera experiencia trabajando con una selección nacional.

¿Crees que el paso de Pep Guardiola del fútbol de clubes a la dirección de la selección de EE. UU. podría ser un paso nuevo y exitoso en su carrera como entrenador? ¡Deja tu opinión en los comentarios!