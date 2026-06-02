Toro en Bangladés se salva del sacrificio por su parecido con Trump

Un toro albino en Bangladés, apodado "Donald Trump" por su peinado único, se salvó de ser sacrificado durante el Eid al-Adha. Así lo informó CBS News.

Las fotos y videos del animal, que pesa casi 680 kilogramos, se volvieron virales en las redes sociales, despertando un gran interés. Por ello, el gobierno de Bangladés decidió salvarle la vida.

El ministro del Interior, Salahuddin Ahmed, ordenó reembolsar al comprador del toro y trasladar al animal al zoológico nacional de Daca.

Según las autoridades, el toro será mantenido en el zoológico y exhibido a los visitantes. Su aspecto inusual sigue atrayendo la atención de los usuarios de internet.