Elecciones presidenciales en Bulgaria: Iliana Yotova lidera en la segunda vuelta

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Elecciones presidenciales en Bulgaria: Iliana Yotova lidera en la segunda vuelta

En la decisiva segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bulgaria, la actual jefa de Estado Iliana Yotova y el candidato a la vicepresidencia Kirill Vilchev lideran con confianza.

Según la cadena BNT, basándose en los datos de la agencia sociológica local «Myara», los primeros recuentos indican que la presidenta actual está cerca de la victoria con un 51,1 % de los votos.

Cifras clave de la segunda vuelta y resultados de los candidatos

En la segunda vuelta celebrada el domingo, se enfrentaron los dos políticos que obtuvieron más votos en la primera ronda:

  • Iliana Yotova (presidenta actual): Con el 51,1 % de los votos, se sitúa en el primer lugar;

  • Andrey Gyurov (ex primer ministro interino): Su principal rival, el ex primer ministro interino de Bulgaria, Andrey Gyurov, cuenta con 44,6 % de los votos;

  • Participación electoral: Según la información de la agencia sociológica, la participación ciudadana total en el proceso de votación fue del 25,5 %. tashkil etdi.

¿Qué facultades tiene el presidente en Bulgaria?

En el sistema constitucional búlgaro, el estatus del jefe de Estado y su influencia en los procesos políticos se definen por una serie de funciones importantes:

  • Duración del mandato: El presidente es elegido por sufragio universal para un mandato de 5 años;

  • Principales facultades: Aunque el país tiene una forma de gobierno parlamentaria y el jefe de Estado ejerce principalmente funciones representativas, tiene derecho a vetar leyes;

  • Fuerza política importante: El presidente tiene la facultad de nombrar un gobierno provisional (técnico) en los casos previstos por la ley y es el comandante en jefe de las fuerzas armadas del país.

BulgariaElecciones presidencialesIliana YotovaAndrey GyurovPolítica
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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