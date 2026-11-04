Un jubilado estadounidense establece un récord Guinness al ver 1 207 películas en un año

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Un jubilado estadounidense establece un récord Guinness al ver 1 207 películas en un año

Glenwood Hoskin, un residente de 60 años de Pensilvania, Estados Unidos, entró en el Libro Guinness de los Récords tras ver 1 207 películas en cines durante un año. De este modo, superó el récord anterior de 777 películas. Así lo informó Guinness World Records.

Glenwood Hoskin vio películas en el cine Regal de York Haven desde abril de 2024 hasta abril de 2025. Asistió a una media de 3,3 sesiones al día. Para lograrlo, el hombre estudiaba diariamente la cartelera del cine y planeaba ver tantas películas como fuera posible, desde la mañana hasta la medianoche.

«Me gustaba mucho salir de casa. Además, me encanta poner a prueba mis límites y fijarme objetivos. Soy una persona organizada, por lo que el proceso de preparación y planificación también me resultó placentero», afirma el poseedor del récord.

El ex empleado de Hacienda utilizó la suscripción Regal Unlimited, que cuesta unos 28 dólares al mes, para alcanzar este resultado. Esta suscripción le permitía ver un número ilimitado de películas en el cine.

Para reducir gastos, Hoskin preparaba la comida en casa y la consumía entre sesiones. Durante los descansos, se mantenía físicamente activo paseando por dentro y fuera del cine. El personal y la dirección del cine, con quienes entabló una buena relación, le ayudaron a organizar su horario diario, especialmente identificando las películas más cortas.

Entre las películas vistas, el poseedor del récord destacó que le gustaron especialmente «Robot salvaje» («The Wild Robot») y «Deadpool y Lobezno» («Deadpool & Wolverine»). Sus géneros favoritos fueron las películas de animación y las comedias.

Glenwood Hoskin superó así el récord del estadounidense Zachary Swope, quien había visto 777 películas en un año.

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