498 días, 195 países: ¡un turista estadounidense da la vuelta al mundo a una velocidad récord!

El turista estadounidense Michael Zervos logró un resultado excepcional al visitar, en solo 498 días, los 195 países del mundo reconocidos por Guinness World Records.

Un país nuevo casi cada tres días

Zervos comenzó su viaje en enero de 2024 y lo terminó en mayo de 2025.

Solo tardó alrededor de un año y cuatro meses en dar la vuelta al mundo.

Lo más sorprendente es que el viajero permaneció, en promedio, menos de tres días en cada país.

Un viaje así requiere no solo mucho dinero y tiempo, sino también vuelos constantes, visados, cruces de fronteras y una planificación rigurosa.

El logro de Michael Zervos quedó registrado como el récord de visitar los 195 países del mundo en el menor tiempo posible.