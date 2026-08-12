La voluntad, la paciencia y el respeto por los valores nacionales a veces pueden dar lugar a resultados extraordinarios. La india Renu Dhariyal ingresó en el Libro Guinness de los Récords gracias a sus 8 pies y 10 pulgadas (2,44 metros) de cabello, y obtuvo el título de la mujer con el cabello más largo del planeta.

Ucrania, destronada: ¿cómo se registró el récord de Renu?

Renu Dhariyal, quien escribe un blog en YouTube sobre belleza y cuidado del cabello, fue reconocida oficialmente como la mujer viva con el cabello más largo. Logró superar a la ucraniana Aliia Nasyrova, quien hasta entonces ostentaba este título con una longitud de cabello de 8 pies y 5,3 pulgadas.

Según Renu, no se ha cortado el cabello desde 2015, es decir, desde hace más de 11 años, y se ha dedicado exclusivamente a dejarlo crecer.

« Llevo dejándome crecer el cabello sin interrupción desde 2015. En la cultura india y nuestras antiguas tradiciones, el cabello largo se considera un símbolo de la extraordinaria belleza y castidad de la mujer. Precisamente estos valores nacionales me inspiraron a dejarme crecer el cabello tanto » declaró Renu en una entrevista con representantes de Guinness.

Secretos naturales y horas de cuidados

Cuidar un cabello que se acerca a los 2,5 metros y mantenerlo saludable no es fácil. Renu no ocultó que detrás de esta belleza hay mucho trabajo y un proceso exigente:

« Cuidar un cabello tan largo requiere muchísima paciencia. Cada vez paso horas lavándolo, secándolo y peinándolo cuidadosamente. Nunca utilizo productos químicos: mi mayor secreto son únicamente los productos naturales ».

¡El récord histórico sigue en China!

Cabe señalar que Renu Dhariyal es actualmente la poseedora del récord entre las mujeres vivas, pero el récord absoluto de la historia de la humanidad entre las mujeres pertenece a la china Xie Qiuping. En una medición oficial realizada en 2004, su cabello alcanzó la increíble longitud de 18 pies y 5,54 pulgadas (casi 5,63 metros) .

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