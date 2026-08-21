Una mujer con 38 dientes bate el récord Guinness

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Una mujer con 38 dientes bate el récord Guinness

India Kalpana Balan ha llamado la atención del mundo por una característica que la distingue de las personas comunes. En su boca tiene 38 dientes permanentes , un hecho que le ha permitido entrar en el Libro Guinness de los Récords.

Por lo general, los adultos pueden tener hasta 32 dientes permanentes. Kalpana Balan tiene seis más, es decir, un total de 38 dientes .

Según se informó, en su mandíbula superior tiene 18 dientes, mientras que en la inferior tiene 20 . Esta inusual característica ha llevado a esta mujer india a formar parte de los récords Guinness.

El caso de Kalpana también resulta interesante para los especialistas. La aparición de dientes adicionales es poco frecuente en los seres humanos; por lo general, estos dientes se desarrollan además de los 32 dientes normales.

Gracias a esta inusual característica anatómica, Kalpana Balan se ha convertido en una plusmarquista conocida en todo el mundo.

Así, la cantidad de dientes que para la mayoría es normal se ha convertido en un auténtico récord mundial para Kalpana. Sus 38 dientes han llamado la atención como uno de los récords más insólitos de la historia de Guinness.

Kalpana BalanLibro Guinness de los récordsIndia
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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