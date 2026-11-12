En Rusia, representantes públicos han propuesto cambiar la composición de los regalos de Navidad para niños. Sugieren retirar chocolates populares como Snickers, Mars, Twix y Bounty de las cajas de regalo y reemplazarlos por dulces producidos en el país.

Según los autores de la iniciativa, esto ayudaría a fomentar el interés y el aprecio de los niños por los productos locales. Abogan por acostumbrar a las nuevas generaciones a elegir dulces fabricados en Rusia.

Cabe señalar que los autores de esta iniciativa ya se habían opuesto anteriormente a la venta de pizza en las escuelas rusas.