En Rusia, proponen retirar chocolates como Snickers y Twix de los regalos de Navidad

1 min de lectura73
En Rusia, proponen retirar chocolates como Snickers y Twix de los regalos de Navidad

En Rusia, representantes públicos han propuesto cambiar la composición de los regalos de Navidad para niños. Sugieren retirar chocolates populares como Snickers, Mars, Twix y Bounty de las cajas de regalo y reemplazarlos por dulces producidos en el país.

Según los autores de la iniciativa, esto ayudaría a fomentar el interés y el aprecio de los niños por los productos locales. Abogan por acostumbrar a las nuevas generaciones a elegir dulces fabricados en Rusia.

Cabe señalar que los autores de esta iniciativa ya se habían opuesto anteriormente a la venta de pizza en las escuelas rusas.

¿Te gustó el artículo?
Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» editor
Sigue a Zamin:Canal de TelegramSeguir en Google

Sin anuncios con la suscripción

Zamin Premium — 4 900 UZS al mes

Comentarios0

Anuncios

Colaboración
  1. Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
    Tecnología
    Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
  2. Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
    Tecnología
    Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Noticias relacionadas

Más leídas en Mundo