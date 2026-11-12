El pequeño gesto de bondad de un imán hacia un gatito conmueve a las redes sociales

Una escena llena de ternura ocurrida en una mezquita de Turquía ha captado la atención de muchos en las redes sociales. Un gatito, buscando refugio del frío, entró en la mezquita y se quedó dormido allí mismo.

Al verlo, el imán no quiso que el animal pasara frío. Sin molestarlo, lo cubrió suavemente con una alfombra de oración. De este modo, un pequeño acto de bondad trajo calidez a los corazones de muchos.

La imagen que refleja este momento se ha vuelto viral en Internet y ha sido recibida con mucho cariño por los usuarios. En los comentarios, muchos elogian el cuidado del imán hacia el animal y reconocen su amabilidad.

Este sencillo suceso nos recuerda una verdad: a veces, un solo pequeño acto de bondad puede compartir una gran alegría y despertar la compasión en el corazón de las personas.