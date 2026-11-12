Una mujer que quiso subir al avión con varias capas de ropa se convierte en estrella de Internet (video)

En el aeropuerto, una mujer cuyo peso de equipaje superaba la norma establecida ideó un método inusual para evitar cargos adicionales. En lugar de reorganizar la ropa de su maleta, intentó abordar el avión vistiendo varias capas una encima de otra.

El video difundido en las redes sociales muestra a la mujer caminando con varias capas de ropa. Con el fin de no pagar por el exceso de equipaje, prefirió ponerse las prendas de la maleta sobre sí misma.

Esta acción de la pasajera generó divertidos debates entre los usuarios de Internet. Mientras algunos admiraban su economía, otros escriben que es difícil imaginar un método más insólito para superar las restricciones de equipaje en el aeropuerto.

De este modo, la ropa que no cabía en la maleta se convirtió esta vez en una «carga» para la propia pasajera.