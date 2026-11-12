Un bebé raro nacido sin nariz en Alabama, Estados Unidos, atrae la atención de muchas personas

Nacido en 2015 en Alabama, Estados Unidos, Eli Thompson llegó al mundo con una malformación congénita extremadamente rara llamada arrinia. En este caso, el niño no desarrolla nariz externa, cavidad nasal ni sistema olfativo.

La noticia y las fotos sobre la condición inusual del bebé se difundieron ampliamente en las redes sociales, captando la atención de muchas personas. Su familia también conmovió a muchos por su actitud hacia el niño. Sus padres rechazaron la cirugía, afirmando que consideran a su hijo perfecto tal como es.

Para apoyar la salud de Eli, se le realizó una traqueotomía destinada a facilitar su respiración. Durante este procedimiento, se abre un orificio en la tráquea para crear una vía respiratoria alternativa.

Al compartir la vida de su hijo con el público, la familia buscó crear conciencia sobre esta condición congénita rara, además de mostrar la importancia de amar y aceptar a cada niño tal como es.