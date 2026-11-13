Un niño de 6 años gasta todos sus ahorros para salvar a un pollito atropellado por su bicicleta

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Un niño de 6 años gasta todos sus ahorros para salvar a un pollito atropellado por su bicicleta

El gesto de un niño de seis años, pequeño pero lleno de gran afecto, conmovió muchos corazones. Tras atropellar accidentalmente a un pollito con su bicicleta, decidió hacer todo lo posible para salvarlo.

Después del incidente, el niño no se quedó de brazos cruzados. Tomó todos sus ahorros y llevó al pollito herido al veterinario. Su único deseo era salvar la vida del ave y ayudarla.

Este acto generó una respuesta cálida en las redes sociales. Muchos elogiaron su sentido de la responsabilidad a pesar de su corta edad y la compasión mostrada hacia el pequeño animal.

Esta historia nos recuerda una vez más que la bondad y la compasión no tienen edad. A veces, el ejemplo más hermoso de humanidad se manifiesta en gestos tan sencillos y sinceros.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» editor
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